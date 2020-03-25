ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

25.03.2020, 7:22, Новости дня

ВАШИНГТОН – Сначала это был Китай, потом Италия, а в ближайшее время на их место могут прийти США.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что США вскоре могут стать эпицентром глобальной пандемии коронавируса, несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что он хочет, чтобы жизнь в США вернулась в нормальное русло в течение нескольких недель.

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила во вторник, что в США произошла «очень большая вспышка, которая усиливается».

По словам Харрис, 85 процентов новых подтвержденных случаев заболевания приходятся на Европу и США, из них 40 процентов – на США.

Однако, по словам Харрис, увеличение масштабов тестирования в США может снизить темпы роста заболеваемости.

По состоянию на вторник, в США зарегистрировано около 46500 случаев инфицирования, около 600 человек скончались.

Пандемия привела к резкому торможению американской экономики, которая рокотала лишь месяц назад: многие компании прекратили работу, развлекательные заведения закрылись, а люди получили указания оставаться дома.

Президент Трамп заявил во вторник, что он «хотел бы, чтобы страна открылась и была готова рвануть вперед до Пасхи», которая отмечается 12 апреля.

«Нам нужно вернуться к работе раньше, гораздо раньше, чем все думали», – заявил президент телекомпании Fox News.

Некоторые эксперты в области медицины считают, что это плохая идея.

Глава Американского общества по борьбе с инфекционными заболеваниями доктор Томас Файл-младший заявил, что смягчение требований социального дистанцирования и других ограничений к «произвольно выбранной дате», когда коронавирус продолжает распространяться, «приведет к ускоренному распространению болезни, перегрузит медицинские учреждения, которые по-прежнему испытывают нехватку необходимого оборудования, и приведет к гибели людей, которую можно предотвратить».

«Президент должен устанавливать дату снятия общенациональных ограничений на социальное дистанцирование только при наличии медицинских данных, показывающих, что это безопасно», – сказал Файл.