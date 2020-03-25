В Киеве запретили продавать шаурму и кофе

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25.03.2020, 7:16, Новости дня

В Киеве усилили ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает 24 марта пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, в столице запрещается работа киосков по продаже шаурмы, приготовления и продажи кофейных напитков, а также реализация в торговых точках алкогольных напитков на разлив.

Кроме того, в Киеве вводится обязательный “масочный режим” для людей, находящихся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте. Обеспечить внедрение “масочного режима” должны Национальная полиция и районные госадминистрации.

Также городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике. Их помощь необходима для лечения лиц, заболевших COVID-19.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, три человека умерли, один вылечился. 

С 12 марта в Украине запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 400 тыс., из них 18 246 умерли, более 106 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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