В Польше запретили выходить на улицу без крайней необходимости

25.03.2020, 7:16, Новости дня

В Польше правительство до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом 24 марта сообщает “Польское радио”.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий отметил, что вводятся ограничения в передвижении, а министр здравоохранения Лукаш Шумовский уточнил, что с 24 марта нельзя выходить из дома, “за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин”.

Как уточняет “Польское радио”, не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Однако запрещены массовые скопления людей, в том числе детей на игровых площадках, пикники и прочее.

Количество пассажиров в общественном транспорте также ограничено: в салоне сможет находиться не больше людей, чем половина всех мест для сидения.

Кроме того, каждый, кто возвращается из-за границы, должен пройти двухнедельный карантин. Это не относится к лицам, которые путешествуют в связи с работой.

СМИ уточняет, что на 17.00 24 марта в Польше подтверждено почти 800 случаев коронавирусной инфекции, девять человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 400 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.