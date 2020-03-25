Экономист Савченко: Совет украинцам – резко сократить расходы на время карантина. Если у вас есть деньги, часть из них стоит перевести в валюту

25.03.2020, 7:16, Новости дня

Экономист, профессор, ректор Международного института бизнеса, заместитель главы НБУ в 1991–1992 и 2005–2009 годах Александр Савченко в интервью изданию “ГОРДОН” посоветовал украинцам часть своих денег перевести в валюту.

По его мнению, карантин, введенный в стране из-за угрозы распространения коронавируса, продлится максимум до мая.

“Мой совет рядовым украинцам – резко сократить расходы на время карантина… Если у вас есть какое-то количество средств, часть из них стоит перевести в валюту. Я не жду обвала курса гривны, поскольку когда много людей в стране (а почти у всех сбережения именно в валюте) остаются без работы, они начинают потихоньку сдавать доллары, чтобы выживать”, – сказал Савченко.

Он прогнозирует, что дефицита валюты не будет.

Как Украине не обанкротиться из-за коронавируса и где взять деньги. Мнения экспертов. Читайте публикацию полностью

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Предварительно, эти меры будут действовать до 3 апреля.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.