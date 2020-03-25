При пожаре в частном доме под Пензой погибли семь человек

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25.03.2020, 7:16, Новости дня

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове в Пензенской области погибли семь человек, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета.

В ЕДДС уточнили, что в результате пожара погибли «семь человек, из них трое детей», передает ТАСС. Там также уточнили, что погибшие – семья из трех человек (мать и двое детей) и их гости.

По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров. К его тушению привлекались 18 человек, использовалось шесть единиц техники.

Напомним, в прошлый понедельник при пожаре в Иркутской области погибли семь человек, включая четверых детей.



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