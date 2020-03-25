Каким будет мир после коронавирусной пандемии

25.03.2020, 7:13, Разное

Иллюстрация: foreignpolicy.com

Как и в случае с падением Берлинской стены или крахом Lehman Brothers, пандемия коронавируса потрясла саму основу мироздания, приведя к многочисленным последствиям, которые мы только начинаем осознавать. Однако одно можно сказать наверняка: коронавирус не только изменил жизни, внёс хаос в работу рынка и показал реальный уровень компетенции (или её отсутствие) правительств, но и в будущем приведёт к тектоническим сдвигам на мировой арене. Чтобы понять направление этого движения, Foreign Policy опросил 12 «ведущих мыслителей со всего мира», которые озвучили свои прогнозы для мирового порядка после окончания пандемии.

Мир станет менее открытым, процветающим и свободным



Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардском университете

Пандемия усилит государства и укрепит националистические настроения. Правительства всех типов пойдут на экстренные меры для борьбы с кризисом, и многие не захотят расставаться с новыми полномочиями по окончанию кризиса.

Кроме того, COVID-19 ускорит переход власти и влиянии с Запада на Восток. Южная Корея и Сингапур отреагировали на коронавирус образцово, в то время как Китай допустил ошибки лишь на ранних стадиях. Ответ на пандемию в Европе и Америке по сравнению с ними оказался медлительным и непродуманным, что ещё больше запятнало блистательную ауру западного «бренда».

Что же не изменится, так это конфликтная суть мировой политики. Предыдущие моровые поветрия не стали прологом новой эры глобального сотрудничества. Коронавирус не исключение. По мнению профессора, мы станет свидетелями дальнейшего отхода от гиперглобализации, так как граждане обращаются за защитой, прежде всего, к национальным правительствам.

«Если вкратце, то COVID-19 приведёт к созданию менее открытого, менее процветающего и менее свободного мира. Такой итог не был предначертан, однако сочетание смертоносного вируса, неадекватного планирования и некомпетентного управления подтолкнуло человечество на новую и тревожную тропу», — подытожил Уолт.

Конец глобализации такой, какой мы её знаем



Робин Ниблетт, директор Королевского института международных отношений

«Пандемия коронавируса может стать той самой соломинкой, которая переломит спину верблюду экономической глобализации», — считает он. Растущая мощь Китая и так уже убедила политические элиты США в том, что они должны лишить Пекин доступа к высоким технологиям. Теперь же COVID-19 склоняет правительства, компании и общество к тому, чтобы они были готовы к работе в условиях длительной экономической самоизоляции.

В этом контексте крайне маловероятно, что мир вернётся к идее взаимовыгодной глобализации, которая определила облик начала XXI века. Без стимула защищать достижения мировой экономической интеграции, архитектура мирового экономического регулирования, созданная в XX веке, быстро деградирует. Для сохранения международного сотрудничества и отказа от открытого геополитического соревнования от политических лидеров потребуется невероятная самодисциплина, полагает эксперт.

Китаецентричная глобализация



Кишор Махбубани, заслуженный научный сотрудник Национального университета Сингапура

Пандемия COVID-19 не приведёт к фундаментальным изменениям в развитии мировой экономики. Коронавирус лишь ускорит уже наметившуюся тенденцию: уход от американоцентричной глобализации в сторону китаецентризма.

Махбубани подчёркивает, что американское население утратило веру в глобализацию и международную торговлю — чего нельзя сказать о Китае. Это обусловлено тем, что китайские лидеры не забыли о столетии унижений, которое стало результатом благодушия Пекина и его тщетных попыток отгородиться от внешнего мира. При этом последние несколько десятилетий экономического развития стали результатом именно глобализации.

США стоят на перепутье. Если их главная цель — это сохранение мирового лидерства, то Вашингтону придётся вступить в бескомпромиссное геополитическое противоборство с Китаем на всех фронтах. Однако если США стремятся повысить благосостояние американцев — чьё положение с социальной точки зрения ухудшилось — то им с Пекином стоит сотрудничать. Более мудрым выбором, по мнению учёного, было бы сотрудничество, однако учитывая политическую нелюбовь США к Китаю, такой вариант может и не возобладать.

Демократии выползут из своей скорлупы



Джон Икенберри, профессор политологии и международных отношений в Принстонском университете

В краткосрочной перспективе кризис подстегнёт все лагеря на Западе к обсуждению стратегии. Националисты и антиглобалисты, китайские «ястребы» и даже либеральные интернационалисты — все они увидят новые доказательства правильности их взглядов. Учитывая экономический ущерб и социальный коллапс, вряд ли может произойти что-то иное, кроме движения к национализму и великодержавному соперничеству.

Однако, как и в 30-е и 40-е годы прошлого века может возникнуть противоположное течение жёсткого интернационализма, подобному тому, которое олицетворял собой Франклин Делано Рузвельт. ФДР и прочие интернационалисты сотворили послевоенный порядок, который переформировал открытую систему при помощи новых форм защиты и взаимозависимости. США уже не могли замыкаться в своих границах; им нужно было действовать в рамках открытого миропорядка, который требовал создания глобальной инфраструктуры многостороннего сотрудничества.

Так что США и другие западные демократии могут пройти через ту же цепь реакций, катализатором которой будет чувство уязвимости.

«Реакция сначала может принять националистический характер, однако в долгосрочной перспективе демократии выползут из своей скорлупы, чтобы найти новый вид прагматического и защитного интернационализма», — считает профессор.

Меньше прибыли, больше стабильности



Шэннон О’Нил, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям

COVID-19 подрывает базовые устои мирового производства. Компаниям придётся пересмотреть комплексные каналы поставок с участием многочисленных стран. Мировые цепочки поставок и так уже были под экономическим давлением, вызванным ростом стоимости китайской рабочей силы, торговыми войнами Дональда Трампа и прогрессом в области робототехники и автоматизации. Коронавирус нарушил многие экономические связи: закрытие фабрик в зоне поражения оставило производителей и их смежников без продуктов и запасов.

С другой же стороны, пандемия заставит компании больше заботиться о происхождении их продуктов, что приведёт к смене эффективного хозяйства на чрезмерное. Мы также станем свидетелями государственного вмешательства и наращивания стратегических запасов. «Прибыльность упадёт, но логистическая стабильность должна вырасти», — полагает О’Нил.

Пандемия может послужить во благо



Шивсханкар Менон, бывший советник по национальной безопасности индийского премьер-министра

Хотя пока что ситуация находится на ранней стадии, уже очевидны три момента. Во-первых, пандемия коронавируса изменит нашу политику. В час кризиса всё общество — даже либертарианцы — обратились к правительствам. Тем не менее опыт говорит о том, что авторитаристы и популисты справляются с эпидемией ничуть не лучше демократов.

Во-вторых, это ещё не конец взаимосвязанного мира.

«Сама пандемия — это и есть доказательство нашей взаимозависимости», — подчёркивает эксперт.

Вместе с тем все уже начинают замыкаться в себе, искать автономии и пытаться взять контроль над собственной судьбой в свои руки. Мы движемся к более бедному, более злому и маленькому миру.

Однако налицо также и обнадёживающие знаки. Индия, например, в инициативном порядке собрала конференцию с участием всех лидеров Южной Азии для того, чтобы выработать общий ответ на пандемию. Если пандемия заставит нас признать, что многостороннее сотрудничество — это в наших интересах, то она послужит во благо.

США понадобится новая стратегия



Джозеф Най, профессор Гарвардского университета

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о новой стратегии национальной безопасности с упором на великодержавное соперничество. Однако COVID-19 показал, что она не отвечает реалиям.

«Даже если США восторжествуют как великая держава, они не смогут защитить себя в одиночку», — подчёркивает Най.

Когда речь заходит о таких транснациональных угрозах, как коронавирус или глобальное потепление, нельзя ставить американскую мощь превыше других стран. Ключ к успеху кроется в осознании важности разделения власти с партнёрами. Каждая страна ставит свои национальные интересы превыше всего: вопрос лишь в том, насколько широко или узко определяются эти интересы.

«COVID-19 показал, что нам не удаётся подстроить нашу стратегию под этот новый мир», — полагает профессор.

Историю COVID-19 пишут победители



Джон Аллен, президент Брукингского института и генерал КМП США в отставке

Как это бывало всегда, историю будут писать «победители» коронавируса. Каждая страна и каждый отдельно взятый член общества столкнулись с последствиями этого кризиса. Поэтому те страны, которые переживут пандемию, объявят о «победе» над теми странами, где последствия оказались более разрушительными. Для некоторых это будет великий и безоговорочный триумф демократии, мультилатерализма и общественного здравоохранения. Для других же — демонстрация «достоинств» авторитарного правления.

Как бы то ни было, этот кризис изменит международную структуру власти. COVID-19 продолжит подрывать экономическую активность и способствовать росту напряжённости между странами. В долгосрочной перспективе пандемия, по всей видимости, уменьшит продуктивный потенциал мировой экономики. Особенно велики риски для развивающихся стран и государств с большим количеством уязвимой рабочей силы. Международная система, в свою очередь, окажется под сильнейшим давлением, которое приведёт к нестабильности и конфликтам внутри и между странами.

Новый этап мирового капитализма



Лори Гарретт, лауреат Пулитцеровской премии

Фундаментальный шок мировой финансовой и экономической системы — это констатация того факта, что мировые цепочки поставок и распределения благ глубоко уязвимы и могут быть нарушены. Следовательно, пандемия коронавируса не только приведёт к долгосрочным экономическим последствиям, но также и к более основополагающим сдвигам.

Глобализация позволяла компаниям делегировать производство субподрядчикам по всему миру и поставлять продукты на рынки по схеме «с пылу с жару», экономя на складских расходах. Товары, задерживающиеся на прилавках более нескольких дней, считались показателем рыночной неэффективности. Однако как видно на примере COVID-19, патогены заражают не только людей, но и всю эту систему беспрерывных поставок.

Учитывая масштабы финансовых потерь, компании выйдут из пандемии с чувством глубокого недоверия к подобной модели. Результатом будет переход на новый этап мирового капитализма, в котором цепочки поставок будут находиться ближе к дому и защищены от будущих срывов. Такая стратегия может сократить прибыли компаний в краткосрочной перспективе, однако сделает всю систему более устойчивой.

Больше стран-развалюх



Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям

По крайней мере, на протяжении нескольких лет большинство государств уйдут в себя, сосредоточившись на внутренних, а не внешних проблемах и пытаясь добиться самодостаточности. Многие страны будут испытывать трудности с экономическим восстановлением, а государства на грани коллапса станут более частым явлением.

При этом кризис с большой долей вероятности поспособствует ухудшению американо-китайских отношений и ослаблению евроинтеграции. Что же касается позитивных последствий, то вероятно некоторое усиление мировой системы здравоохранения.

Соединённые Штаты провалили тест на лидерство



Кори Шейк, заместитель директора Международного института стратегических исследований

«Соединённые Штаты перестанут считаться международным лидером, потому что их правительство продемонстрировало свой узколобый эгоизм и бездарное головотяпство», — считает он.

Последствия этого кризиса могли быть в значительной степени смягчены, если бы международные организации предоставили в более короткие сроки больше информации, что дало бы возможность правительствам подготовиться к шторму. Именно этим могли бы заняться США, показав всему миру, что хотя ими и движет себялюбие, они живут не только им.

«Вашингтон провалил тест на лидерство, и миру на пользу это не пойдёт», — подчёркивает Шейк.

Сила человеческого духа повсюду



Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам

Пандемия COVID-19 — это величайший мировой кризис этого века. Его масштабы и значение огромны. Финансовый и экономический кризис могут затмить по своему значению Великую рецессию 2008−2009 годов.

На данный момент международное сотрудничество прискорбно далеко от идеала. Если США и Китай не смогут отказаться от пикировки и взаимных обвинений в том, кто на самом деле виноват в кризисе и начать подавать пример поведения, уровень доверия к ним может серьёзно снизиться.

Тем не менее в каждой стране найдётся немало примеров силы человеческого духа — докторов, медсестёр, политических лидеров и обычных граждан, демонстрирующих упорство, эффективность и умение вести за собой. Это даёт основания надеяться на то, что люди по всему миру смогут справиться с этим невероятным вызовом, подытоживает Бёрнс.

Прекрасный новый мир после Covid-19, в котором Россию все равно оставят в изгоях

23 марта 2020

«Это Путин сделал!». Иллюстрация: livejournal.com/dtpnet

Последние две-три недели перевернули все представления о том, что есть политика. То, что казалось исключительно важным для судеб мира, отошло даже не на второй план, а растворилось в дымке. Кто-то говорит, что мир уже не будет прежним. Заблуждение или ложь. Мир останется прежним. Как после прежних войн и пандемий. «Общечеловеческие ценности» не восторжествуют. Делиться тест-системами, врачами и лечебными препаратами (когда появятся) — да. Перестроечные поцелуи взасос — нет. РФ должна методично решать свои задачи.

Куда делись протестующие Гонконга? Еще в декабре западные аналитики потирали руки: Пекин попал в пресловутый цугцванг. 50-летний переходной период британо-китайской декларации, вступившей в силу в 1997 году, подходит к «экватору», после которого Гонконг в глазах инвесторов станет «скорее Китаем, чем не Китаем». Протестующие были готовы стоять до конца. Выведет Си Цзиньпин силовиков из города — Гонконг потребует пересмотра декларации. Попытается подавить протест, нарушив декларацию и принцип «Одна страна, две системы» — борьба Гонконга за свободу станет законной, как и борьба Тибета, Восточного Туркестана, далее везде. А Тайвань уж точно провозгласит независимость Животрепещущий вопрос: осмелится ли Китай атаковать корабли 7-го флота США, подвозящие гуманитарную помощь жителям Гонконга? Всё шло так хорошо.

Где неистовые «желтые жилеты», «похоронившие» второй президентский срок Эммануэля Макрона? Жаль, мы теперь так и не узнаем, кто же за ними стоял: Дональд Трамп, Джордж Сорос, Владимир Путин? Все трое? Вряд ли. Слишком ненавидят друг друга даже первые двое. Грешили даже на Ангелу Меркель, дескать, приревновала (в политическом смысле: непомерно возросшую роль Франции в Евросоюзе). Теперь всё. Останется тайной веков. Как пломбированный вагон Ильича.

Сколько раз того же Трампа демократы обзывали «нацистом» за строительство стены на границе с Мексикой. Теперь те же люди требуют: «Трамп, закрой Америку!». То же с Евросоюзом. Еще недавно «нацистами» называли всех, кто был не рад двухмиллионному потоку беженцев, спасавшихся от «российских бомбардировок» Сирии в 2015 году. (Беженцы пошли на штурм европейских границ еще в начале апреля, а операция ВКС РФ началась в конце сентября и сирийцы составили 24% от общего числа бегущих, но кого волнуют эти мелочи?). Сегодня греческие пограничники поливают прорывающихся беженцев свиной мочой, но толерантная Европа потупила глазки: на кону собственные жизни и здоровье.

И самое невероятное: НАТО свернула беспрецедентные по масштабам и нарочито, вызывающе антироссийские учения Defender Europe 2020. Просто «Война миров» Герберта Уэллса:

«После того как все средства обороны человечества были исчерпаны, пришельцы были истреблены ничтожнейшими тварями, которыми премудрый господь населил Землю».

Парадокс, но выражаясь в терминологии, любимой нашими партнерами, роль человечества, Сил Добра, здесь досталась России, а роль марсиан, Сил Зла — Западу.

В эпилоге герой романа задается вопросом, грозит ли человечеству попытка нового вторжения. У нас почти нет сомнений: учения Defender 2021 или Defender 2022 будут. И будут еще более масштабными, чем планировались эти. Таковы законы политического жанра: если обделался, докажи, что это была случайность, а ты крут круче прежнего. Но это потом и может быть (об этом ниже).

То есть, нового в мире после кризиса и пандемии будет много. Но это будут реализации тех тенденций, которые давно вызревают. Да чего там «вызревают»? Прут буйным цветом, ярко выпячивая все «косяки» вершителей судеб мира в последние годы и десятилетия.

Ким Чен Ын испытывает баллистические и крылатые ракеты. И ничего. Где «красные черти» и «красные черты»? Обещания стереть Северную Корею в порошок, а персонально Кима — в пыль? Ничего, кроме невнятного заявления о том, что США «в координации с Токио и Сеулом внимательно следят за развитием ситуации». Наши партнеры с каким-то смакованием повторяют фразу: «Россия понимает только язык силы». Возможно. Пока, правда, никто не рискнул это проверить, заговорить с ней на языке силы. Зато Запад демонстрируете прекрасное понимание, когда на языке силы говорят с ним.

США бегут из Афганистана, Ирака и Сирии. Талибы не будут выполнять соглашение, предусматривающее постепенный вывод сил коалиции и «держащее в уме» передачу власти. Такого рода соглашения никогда, нигде и никем не выполняются. С первых дней вывода контингента НАТО многочисленные политические и этнические группировки начнут (уже начали) делить пирог. От резко усилившихся проиранских шиитских отрядов хазарейцев до узбекского генерала Абдуллы Дустума, «вечного политика»: он предавал еще Хафизуллу Амина, Мохаммеда Наджибуллу и Ахмад Шаха Масуда. Ныне он протурецкий. Вопрос вопросов: кому присягать? Здесь «кто не успел, тот опоздал». (И не ломайте голову, почему соглашение 21 февраля 2014 года об урегулировании политического кризиса на Украине под гарантии Евросоюза продержалось несколько часов.)

Поэтому вполне возможно, что войска США будут вполне мирно хоть и поспешно эвакуироваться из страны, над президентским дворцом которой уже будет развеваться флаг «Талибана» (движение запрещено в РФ). Ну, грузины — точно. (Кто-то из грузинских министров обороны заявлял, что если войска США выйдут из Афганистана, то прикрывать их отход будут грузины.)

Соблюсти приличия в неблагодарном Ираке будет еще труднее. За убийство генерала Касема Сулеймани иранцы будут мстить до последнего дня и последней минуты «оккупации Америкой священной земли Наджафа и Кербелы». Нечто немыслимое еще несколько месяцев назад: жители США утираются после очередных обстрелов их баз и «планово» передают эти базы иракцам.

Зато отыграются на Сирии. Три года США держат военную базу Ат-Танф на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. «Спящий плацдарм» на случай наступления на Дамаск: ведь такое наступление будет не интервенцией из-за границы, а наступлением «оппозиционных сил» с территории Сирии же. Для поддержания легенды и рекрутирования живой силы по соседству был создан лагерь Ар-Рукбан, где в нечеловеческих условиях содержатся десятки тысяч беженцев, и чуть более благополучный Аль-Хоул, куда перемещаются те, кого рекрутировали. Несколько дней назад последний поразила эпидемия. ВОЗ еще не выяснила ее характер: доступ сюда затруднен. Возможно, США все же атаковали Дамаск. Вот таким образом.

Американцы просят партнеров помочь им сохранить лицо? Нет. Не их стиль. Их стиль — заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что турецкую армейскую колонну в сирийском Идлибе 27 февраля разбомбили именно российские ВКС. Зачем ему это? Мы понимаем, что 24 ноября 2015 года российский СУ-24 был сбит не каким-то турецким летчиком-заговорщиком «с целью подрыва российско-турецких отношений». В то же время турецкие СМИ имеют право на версию, согласно которой у Сирии нет авиации и боеприпасов, которые могли уничтожить колонну. Главное, что Реджеп Эрдоган сделал правильные выводы об опасности недопонимания между двумя государствами и прилетел в Москву. И вот хитрость девочки в песочнице в исполнении госсекретаря США:

«Ну, подеритесь! Вы что, не мальчики, что ли? Покажите, кто сильнее!».

Впрочем, «девочку» понесло не по-детски. Глава внешнеполитического ведомства государства, которое шесть лет осуществляет акты экономической агрессии против РФ (так называемые «санкции»; это не считая того, что тянется с конца 1940-х), вдруг заявил, что «Россия использовала энергетику как зловредный игрок, во враждебных целях». Это была реакция США на то, что РФ в своих отношениях с ОПЕК всего лишь отказалась от предложения взаимно сократить добычу нефти ради поддержания высоких цен. Картельный сговор ОПЕК+Россия вполне устраивал США с их дорогой сланцевой нефтью (добычу которой они сами только наращивали) а рыночные цены на нефть — «зловредная игра»? Куда катится этот мир…

Последняя новость: США ради спасения добычи сланцевой нефти решили занять место РФ в сделке с саудитами — ОПЕК+США. Представили картинку: за круглым столом сидят США с Ираном и пытаются договориться о взаимном добровольном сокращении добычи? Похоже, там кому-то набьют морду. Наглую самодовольную морду. Тогда как РФ при неограниченной добыче сможет чуть-чуть демпинговать. Впрочем, что значит: «демпинговать»? Как было сказано, это у них будет картельный сговор, а у нас как раз рыночная цена. Возможно, РФ согласится придать сговору законченный вид: ОПЕК+США+Россия, но это будет стоить партнерам дорого. Точнее, США. И есть серьезные основания подозревать, что Москва и Эр-Рияд разыграли пьесу в четыре руки, для приличия толкаясь попами.

А еще через день Помпео заполировал эффект, сообщив, что Россия, Китай и Иран ведут дезинформационные кампании и распространяют фейки о коронавирусе, старясь «посеять страх и замешательство». Далеко не комплементарные к РФ Facebook и Instagram дезинформацию Помпео тут же опровергли. Самое страшное (это действительно страшно!), что на заявления Госдепа в мире уже не обращают внимания. Чтобы хоть как-то пощадить самолюбие Помпео на помощь ему пришла только Мария Захарова. Которая сравнила его то ли с юнцом под веществами, то ли с мартовским котом:

«О каких серьезных переговорах с США можно говорить, если США вошли в период этого электорального экстаза, когда ничего серьезного, ничего глубинного, ничего по-настоящему стоящего и важного обсуждать там никто не в состоянии?».

Заявление само по себе сенсационное. Захарова посмела раскритиковать суверенную традицию США, при которой последние два года первого срока их президент работает на переизбрание, а последние два года второго срока он — «хромая утка». Но на этом ее зловредные действия не прекратились!

«Доколе всё это будет продолжаться, и когда люди смогут все-таки в США понять, что, претендуя на глобальное лидерство в мире, они должны быть способны вести диалог по серьезным вопросам, а не жить от выборов к выборам в каком-то постоянном угаре?».

А здесь уже прямым текстом обращение к Европе и миру, т. е. попытка подрыва единства Запада и глобального лидерства США. Шутки в сторону, это заявление Захаровой действительно станет вехой.

Есть такое понятие: «старый добрый враг». Настоящий, жесткий враг, который, однако, рационален и предсказуем, поскольку предсказуемы его реальные интересы. Мы этого врага потеряли. Независимо от того, останется ли президентом Трамп или его сменит Джо Байден, Берни Сандерс или их вице-президенты (обоим этим господам под 80), предсказуемости политике США это не прибавит. Америка остаётся ведущей экономической и военной державой, но оказалось, что этого мало для того, чтобы быть моральным авторитетом и лидером. Американцам еще только предстоит ответить на вопрос, что не так с их страной, кто виноват и что делать. Их проблемы. И успехов им.

А мы повторим еще раз: США заслуживают осинового кола за то, что превратили демократию — величайшее достижение человечества — в инструмент достижения своих экономических, политических и военно-стратегических целей. Когда «уровень демократичности» определяется уровнем подчиненности государств директивам чужого государства. Что поставило страны и народы перед тяжелым, противоестественным выбором: демократия или независимость.

Кремль не «подрывает единство Запада». Он, похоже, просто ставит «на паузу» отношения с непредсказуемым партнером и сосредотачивается на отношениях с предсказуемыми.

«Не то, что мы не хотим и не можем, а там вести диалог, понимаете, просто не с кем. … Это бесполезно», — ответила Захарова на вопрос о состоянии отношений с США.

В этом «бесполезно» — заморозка отношений на долгие годы.

А вот Евросоюз выйдет из кризиса и пандемии усилившимся и обновленным. Да-да, не развалится. При первых же устойчивых признаках оздоровления и выздоровления Берлин и Париж поставят остальным членам сообщества ультиматум в стиле: «Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы». Дискуссия о создании наднациональных органов, о единой финансовой и налоговой политике будет закончена в один день. Либо безусловное принятие программы Берлина и Парижа, либо свободное плавание. Слишком дорого обошлись Европе 15 лет толчения воды в ступе.

И что-то подсказывает, что встав перед выбором: Евросоюз или некое проамериканское, но эфемерное «Троеморье», поляки, прибалты и прочие возьмут под козырек перед Брюсселем. Без «особых мнений» и «резервирования позиции». После чего Польша и эти трое перестанут существовать даже как условные субъекты. «Мнением Польши» будет называться не более чем мнение нескольких депутатов Европарламента от Польши. Нескольких, но далеко не всех, поскольку политико-экономическая база русофобии нынешнего польского государства будет подорвана. Поляки, литовцы и прочие «пионеры» НАТО и Евросоюза станут, наконец, мыслить интересами Европы. Станут, наконец, европейцами. В этом случае Европа может стать полноценным актором международной политики, пойти своим путем. Включая обеспечение собственной безопасности. И «недоучения» Defender 2020 станут первыми и последними. Тем не менее, в этом «европейском сценарии» на два абзаца слишком много допущений.

Итак, Россия. В ее распоряжении две стратегии использования сложившейся ситуации. Первая — «пассивная»: посылать в Италию врачей, а в Польшу сигналы о готовности помириться. Один вопрос: это когда-нибудь работало? Нет. Это не сработало даже в конце 1990-х — самом начале 2000-х, когда мы просились в НАТО и были готовы принять очень жесткие условия «подготовки к членству». Нам долго лили в уши про «европейские ценности» и «стандарты демократии» (при фашистских режимах в Португалии, Греции, Турции, не помешавших им стать членами блока), а потом сказали прямо: нас не примут ни-ког-да. Просто потому, что «Россия слишком большая» и нарушит сложившийся в блоке баланс. Ну, может быть, у нас есть шанс и сегодня. Если мы уменьшимся и при этом станем «великой аграрной державой».

«Оказанная услуга ничего не стоит». Всё, что мы получим от выздоровевших партнеров, это предложение какой-нибудь дорожной карты отмены санкций в обмен на хорошее поведение. Ничего больше!

Другая стратегия — «активная». Мы должны расчистить площадку для будущего урегулирования отношений с Европой на достойных условиях. «Расчистить» — значит, для начала, устранить «буферы» и «мосты» между Россией и Европой в виде пары образований между нами. (Интересно, почему «мостом» между Европой и Россией должен быть русский город Киев, а скажем, не Варшава или Братислава?) Недавняя «утечка» документа о содержании предложений РФ по интеграции видимо должна показать белорусам, чего больше в разглагольствованиях их лидера — «барацьбы за незалежнасць» или стремления сохранить личную власть в ущерб благосостоянию страны.

Обвинений РФ в цинизме и коварстве не убавится и не прибавится. А если и прибавится — не беда. Главное, чтобы язык, на котором мы говорим с партнерами, был им понятен в самых тонких нюансах. Этот язык — единственное, что работает.

Альберт Акопян (Урумов)