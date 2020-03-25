История инопланетян-вампиров в бразильском регионе Коларес

25.03.2020, 7:13, Разное

Мы уже описывали этот случай кратко в недавней статье о нападениях НЛО на людей, но он столь интересен, что лучше узнать о нем больше подробностей.

Начиная с весны 1977 года что-то странное начало происходить в окрестностях муниципалитета Коларес (он же остров Коларес) в отдаленном бразильском регионе Пара (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Испуганные местные жители массово стали сообщать о необычных летающих объектах, описывая всевозможные светящиеся шары, овалы, объятые пламенем сферы, блюдца, сигароподобные формы и многие другие. В фотографиях (мутноватых и в основном черно-белых) тоже недостатка не было.

При этом объекты не просто пролетали по небу, они были настроены агрессивно по отношению к ним. Множество очевидцев рассказывало, что из летающих объектов выходил тонкий длинный луч света и когда он доходил до людей, то оставлял на их коже ожоги и непонятные проколы.

НЛО над Коларесом

Но куда более пугающими были истории об НЛО-вампирах, когда летающий объект не просто атаковал людей своими лучами, но после его нападения этих людей находили с большой потерей крови, которую из них словно высосали через указанные выше проколы.

Одно из сообщений пришло из местечка Ilha dos Caranguejos, где огненный шар напал на рыбацкую лодку. Его обжигающие лучи ранили нескольких человек и убили одного. Другое сообщение пришло от мужчины по имени Карлос Кардосо де Паула, который находился вечером в своей спальне, когда в нее с улицы приплыл небольшой летающий орб:

"Все остальные в доме уже спали, а я сидел и курил сигарету. Внезапно из потолка влетел огненный шарик и начал "исследовать" мою комнату. Сначала он облетел вокруг, а потом приблизился к моему гамаку и пробежал вдоль моего колена (не касаясь кожи).

Я смотрел на него скорее с любопытством, а он потом перешел на вторую ногу. Внезапно я ощутил себя сильно ослабленным и сонным. Я пришел в себя и вскрикнул от боли, лишь когда сигара выпала из моей руки и обожгла меня. После этого шарик быстро исчез. Мне кажется он искал на моем теле подходящую вену, но не нашел. Еще у него увеличивалась яркость и когда это происходило, я ощущал идущее от него тепло".

Многие из пострадавших ощутили широкий спектр негативных физических повреждений и последствий после контактов с таким шарами. У них происходили обмороки, тошнота, дрожание конечностей, анемия, кровоподтеки, вздутия, проколы в коже, паралич конечностей, жгучая боль и потеря крови.

В народе быстро разошлись слухи о том, что эти летающие шары высасывают из них кровь, поэтому им дали прозвище "чупа-чупа" ("сосальщики"). Тех, кто наиболее пострадал от их воздействия, увозили в больницы и врачи сообщали, что таких пациентов было очень много.

Первое время было принято считать, что все это лишь что-то вроде истерии, а на самом деле на людей никто не нападал, они мол просто увидели что-то вроде шаровой молнии и напугались. Но когда врачи обследовали этих людей, анализы показывали, что у них и правда странная кровопотеря, анемия, обезвоживание и некоторые другие непонятные повреждения.

Один из врачей Веллайд Чечим Карвальо рассказывал об этом:

"Все они страдали от повреждений в районе лица и груди. Повреждения варьировали от покраснения кожи до ран. Это было похоже на гиперемию (переполнение кровью сосудов), но позже на поврежденном участке выпадали волосы, а сама кожа начинала чернеть. При этом люди не ощущали боли, испытывали лишь небольшое тепло.

Можно было заметить небольшой прокол в коже. Пострадавшие были как мужчины, так и женщины любого цвета кожи. Когда пострадавших стало много, я начал уделять особое внимание тем, у кого были особо сильные раны и я видел такое, о чем не было написано ни в одной медицинской книге".

В большинстве случаев после таких нападения странные симптомы сохранялись у людей несколько дней или даже недель. Не все люди выздоравливали, было несколько случаев смерти от последствий.

Тем временем НЛО продолжали летать над Коларесом, увеличивая активность с каждым месяцем. В августе 1977 НЛО уже тысячи людей стали очевидцами НЛО или жертвами нападений. Как правило, светящиеся шары прилетали откуда-то с севера, а по словам нескольких очевидцев, выныривали из-под воды залива Маражо.

Народ был в истерике, по вечерам люди стали бояться выходить из своих домов, а когда выходили, то старались сбиваться в группы по несколько человек, как как НЛО нападали лишь на одиноких людей. Были даже запущены народные патрули в попытке отпугнуть загадочных "чупа-чупов".

"Да, я могу сказать, что это было похоже на военное время. Люди были в ужасе и я сама видела одну из раненных жертв – Дону Мироту, женщину, которую потом увезли в больницу. Это выглядело как луч лунного света, падающий на людей. Вся наша община начала коллективно молиться и петь религиозные песни", – рассказывала одна из местных жительниц.

Другая местная жительница Клаудомира Паиксао однажды проснулась ночью и увидела, что все вокруг нее залито зеленоватым свечением, которое потом стало красным. И когда цвет изменился, она увидела. что прямо на нее идет тонкий луч света.

"Он шел с потолка и коснулся моей левой груди. Я пыталась кричать, но мой голос не работал. Потом я ощутила тепло, а когда луч отошел, я заметила на своем теле пятно от ожога. Еще я видела существо, похожее на человека в водолазном костюме. Он направил что-то на меня и меня три раза что-то ударило в том же месте, где был ожог.

Потом я заметила там три тонких прокола. Я была в ужасе и не могла двигаться. Мне было жарко и больно, было ощущение, что меня колют иглами. Я до сих пор себя чувствую очень плохо, мое здоровье так и не восстановилось после той страшной ночи".

Конечно же, когда паника достигла массовых масштабов и про НЛО и раненых стали сообщать в новостях практически каждый день, это дошло и до руководителей страны и в район Колареса были отправлены военные.

В конце октября 1977 года ВВС Бразилии начали масштабную кампанию под руководством капитана Уранхе Боливара Соареса Ногуэйра де Холланда Лима. Его люди опросили максимальное количество очевидцев и пострадавших, побывали на местах, где произошли нападения, сделали тонну фотографий и нашли немало подозрительных улик.

При этом они так и не смогли определить, что именно тут произошло, если это не были пришельцы из космоса. А некоторые из военных и сами стали объектами внимания НЛО. К примеру однажды летающий огненный шарик долго преследовал военный вертолет.

Расследование было закончено в январе 1978 года, однако его итоги так и не были обнародованы и были быстро засекречены. А всего через три месяца после этого капитан де Холланда Лима помутился рассудком, начал страдать от параноидальных приступов, а потом и вовсе был найден мертвым у себя дом. Считается, что он покончил с собой.