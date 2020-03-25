 

Сенатор призвал Трампа наложить эмбарго на нефть из стран ОПЕК и из России

25.03.2020, 7:12, Разное

Джулиана Гейджер

 

“Нас не запугать” – таково послание, которое сенатор Кевин Крэмер хочет, чтобы президент Дональд Трамп направил Саудовской Аравии и РФ касательно неустойчивых нефтяных рынков, которые эти две страны, наряду с ОАЭ, наводняют в настоящее время.

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота опубликовал письмо президенту в среду, призвав к эмбарго на сырую нефть из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.

В письме предлагается послать “безотлагательный сигнал”, сказав, что “Соединенные Штаты нельзя запугать и нельзя недооценивать”, согласно
твиттер-ленте сенатора.  

“Иностранные государства теперь используют реалии распространения коронавируса по всему миру, чтобы наводнить рынок и парализовать наших внутренних энергопроизводителей”.  

Сенатор Крэмер бросает дополнительный камень в огород РФ за ее действия: “эта тактика запугивания со стороны РФ стала нормой”, добавляя, что Саудовская Аравия, с другой стороны, была нашим партнером, что делает ее действия особенно тревожными. 

Саудовская Аравия, РФ и ОАЭ пообещали нарастить производство нефти, начиная с 1 апреля, когда должен закончиться срок действия текущего соглашения ОПЕК о сокращении нефтедобычи, и Саудовская Аравия уже готова выпустить поток дешевой нефти на рынок в следующем месяце.  

Из
284,3 миллионов баррелей нефти, которые Соединенные Штаты импортировали в декабре прошлого года, согласно Управлению по энергетической информации (УЭИ), Соединенные Штаты импортировали в среднем 43,7 миллионов баррелей нефти из стран ОПЕК (14,5 миллионов из которых поступили из Саудовской Аравии) и 21,5 миллиона баррелей из России. 

 

Импорт сырой нефти и нефтепродуктов в США

декабрь 2019, в миллионах баррелей

УЭИ

Эмбарго на нефть только из Саудовской Аравии и РФ будет означать потерю 1,166 миллиона баррелей в день (б/д), используя оценку импорта за декабрь. Это соотносится с 4,784 миллионами б/д из Канады или с 641 000 б/д из Мексики. 

Западно-техасская средняя нефть торговалась на 17,64% ниже в день написания статьи.



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