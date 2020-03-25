Наши вирусологи поехали в Италию Родину защищать!

25.03.2020, 7:11, Новости дня

Отправка российских врачей на борьбу с коронавирусом – это тренировка в «горячей точке»!

Главный редактор «Блокнот» Олег Пахолков о реакции на решение России послать в Италию своих военных врачей для помощи в борьбе с коронавирусом:

Обращение к говнокомментаторам, которые пишут, что зря РФ оказывает помощь Италии и зря отправила своих военных вирусологов работать на территории Италии.

Вы вообще в своем уме? Что значит «зря»? Во-первых, братскому народу всегда важно помочь, а во-вторых, очень важно, чтобы наши военные обкатались и поработали в режиме настоящего ЧС, в режиме настоящих проблем! Дай Бог, чтоб сегодня серьезный коронавирус прошел мимо России. Нам нужны специалисты, которые были бы по-настоящему в горячих точках, это вам любой военный скажет.

И конечно наши ребята врачи рискуют там сегодня своей жизнью, и наверно им очень обидно слышать эти говнокомментарии, о том, зачем их туда послали.

Они туда поехали Родину защищать, там беду душить и самое главное – учиться бороться с ней!