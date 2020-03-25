В Москве коронавирусную инфекцию в легкой форме разрешили лечить дома

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25.03.2020, 7:11, Новости дня

Столичный депздрав утвердил регламент лечения пациентов с COVID-19.

Пациентам с COVID-19 разрешили оставаться дома в случае, если болезнь протекает в легкой форме. Нововведения касаются заболевших в столице.

Департамент здравоохранения Москвы 24 марта утвердил регламент лечения пациентов с коронавирусом. Решение лечить часть пациентов на дому вызвано тем, что у большинства заболевших болезнь протекает в легкой форме, а зачастую и вовсе без симптомов.

Госпитализировать будут заболевших из группы риска – пожилых, людей с хроническими заболеваниями, беременных. Также госпитализация возможна в случае, если в квартире проживает кто-либо относящийся к группе риска.

Напомним, что в настоящее время зараженных коронавирусом в Москве госпитализируют в больницу №40 в Коммунарке. Параллельно ускоренными темпами идет строительство инфекционной больницы в ТиНАО.

Больницу в Коммунарке 24 марта посетил президент России Владимир Путин. А одним из пациентов больницы стал знаменитый певец Лев Лещенко. У него и у его супруги подозревают коронавирус, обоих госпитализировали с пневмонией.

Тем временем Государственная дума собирается утвердить суровые меры для нарушающих карантин. Речь идет о миллионных штрафах и лишении свободы.



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