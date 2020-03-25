Учёные: Катализатором ухудшения зрения является белок зубной эмали

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25.03.2020, 6:53, Разное

Учёные провели исследование, в котором выяснили причину возрастного ухудшения зрения. По их мнению, в этом процессе немалую роль играет белок зубной эмали.
Учёные из Ирландии на протяжении нескольких лет работали над изучением проблем со зрением, и изучали возрастные нарушения органов зрения. В 2015 году научные работники выявили отложения, образующиеся под пигментным эпителием сетчатки. Именно они несут ответственность за регулировку остроты зрения и светочувствительность палочек и колбочек. Если эта прослойка образуется, она перекрывает доступ кислорода к клеткам сетчатки, а также не позволяет проникать к ним питательным элементам. Специалисты отмечают, белок зубной эмали, имеющий название амелотин, откладывается на задних стенках глазных яблок, приводя к постепенной слепоте. Сам же процесс характерен для людей, перешагнувших 50-летний порог.

Свои догадки учёные проверили, проведя опыт. Они вырастили в лабораторных условиях пигментные эпителиальные клетки сетчатки. В какой-то момент биологи начали подвергать их голоду, спровоцировав процесс прогрессивной минерализации, что в итоге привело именно к ожидаемому результату. Получив эти данные, научные работники надеются разработать методику на их основе, позволяющую лечить подобные возрастные нарушения работы органов зрения.



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