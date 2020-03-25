Человек человеку вирус

25.03.2020, 6:50, Разное

Почему карантин не может сдержать пандемию, а российские власти — не очень-то и хотят.

Судя по всему, эпидемию коронавируса в РФ не будут — не считая косметических мер — сдерживать. Коронавирус убивает стариков и больных, а не молодых и здоровых.

Cтарики и больные вымрут по максимально жесткому варианту, и в стране быстро сформируется иммунная прослойка с минимальными для экономики потерями. Кстати, с точки зрения экономики это — совершенно правильная стратегия.

Эта стратегия (не факт, что до конца осознанная) проявляется во многих вещах, включая массовое целование верующими «мощей Иоанна Крестителя» в Казанском соборе.

Но, конечно, одной из основных ее примет является феерическая история с монополией на тесты на коронавирус.

Этой монополией в РФ обладает только одна организация, — суперзасекреченный новосибирский «Вектор», который, как и полагается всем суперзасекреченным организациям, не имеет, судя по всему, ресурсов для производства качественных тестов в нужном количестве. О ресурсах «Вектора» можно судить по тому, что на его сайте Навальный обнаружил вакансии вирусолога за 14,5 тыс. руб. в месяц.

Что такое тестирование и почему оно необходимо?

Возьмем историю Во. Во — небольшой городишко на севере Италии. И 21 февраля там умер первый в Италии человек, ставший жертвой коронавируса. После чего мэр запер город и протестировал все 3300 его жителей. Выяснилось, что 3% жителей уже заражены, причем половина от зараженных не имела никаких симптомов. Зараженных изолировали. И болезнь в Во сошла на нет.

Первая — хорошая — новость из Во заключалась в том, что тотальное тестирование сократило летальность коронавируса до 1%. Это в 10 раз больше, чем у обычного гриппа, но намного меньше, чем 3,4% летальности COVID-19, о которых в настоящий момент говорит глава ВОЗ.

Вторая — плохая — новость заключается в том, что пандемию невозможно остановить без всеобщего тестирования, потому что нельзя иначе установить инфицированных людей без симптомов. В этом особенность нынешней пандемии —

ее трудно остановить не потому, что она тяжелая, а ровно потому что она легкая по форме протекания у большинства больных.

Кейс города Во диаметрально противоположен кейсу круизного лайнера Diamond Princess. Японские власти держали в карантине всех, тестировали только тех, кто уже заболел. Перезаразились несколько сот человек. В конце концов на судне начали тестировать всех подряд, больных и здоровых, и в результате сейчас ученые оценили летальность вируса на Diamond (с учетом поправки на возраст) в 1,2%, — цифра, почти идентичная выборке в Во.

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Пенсионерам, запертым на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, не хватает медикаментов. Число зараженных коронавирусом среди них растет

Ровно это же мы видим в Южной Корее. Там тестируют по 10 тысяч человек в день, и летальность там низкая. Напротив, в Италии тестов долго не хватало. И летальность там чудовищная: в Ломбардии она на порядок (!) выше, чем в Во.

По какому пути идут США? По пути Во.

Штат Теннеси с населением в 6,7 млн на прошлой неделе получил 500 000 тестов. Дональд Трамп обещал нации, что в течение месяца частные компании обеспечат американцев не меньше, чем 5 миллионами тестов. FDA на прошлой неделе срочно одобрило тесты, разработанные компанией Roche, — они позволяют получать результаты через четыре часа.

Еще 17 января ВОЗ опубликовала открытый протокол, позволяющий любой компании начать производство тестов. Сотни частных компаний и научных учреждений бросились конкурировать друг с другом.

Не так в России.

У нас право проводить тесты было отдано секретной конторе, которая срочно по этому поводу стала искать опытного вирусолога с зарплатой в 14,5 тыс. в месяц! В результате провериться стало физически нельзя. Ситуация была настолько вопиющая, что возопил даже Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа».

Понятно, что такая ситуация не позволяет контролировать эпидемию. Зато она позволяет отрицать ее существование.

Нету тестов — нет и диагнозов. Нет диагнозов — нет и эпидемии.

Судя по всему, тест «Вектора» основан все на том же общедоступном протоколе ВОЗ, но менее точен. В мировой практике приемлемыми считаются тесты, которые дают меньше 3% ложноположительных или ложноотрицательных диагнозов.

Судя по тому, что тест «Вектора» надо проверять три раза, далеко не факт, что он отвечает этим критериям: Кармен Уили, президент Американской ассоциации клинической химии, отметила, что тест «Вектора» реагирует только на концентрацию вируса в 10 раз большую, чем зарубежные тесты.

На фоне этого безумия здравый смысл проявил пока только Сергей Собянин. С конца прошлой недели восемь московских лабораторий начали тестирование на коронавирус, и Собянин обещал в кратчайшие сроки подключить к тестам частников, в том числе «Инвитро».

Москва срочно, вне конкурса, заключила контракт на поставку тестов с российской «внучкой» японской Mirai Genomics, которая ведет совместный проект с правительством Татарстана, и начинает закупки тестовых партий за рубежом. Это нарушение сложившегося порядка так взбесило кого-то, что информацию о контракте тут же слили в СМИ с предположением, что речь идет о «фейковой разработке» и «отмывании денег».

«Внучка» Mirai Genomics действительно имеет в уставном капитале стол, стул и шкаф, но предположение, что японская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке аппаратуры для быстрой диагностики инфекционных болезней, будет специально для РФ заниматься «фейковыми разработками», выглядит несколько комично.

Вы скажете: как же Москве удалось обойти монополию «Вектора»? Очень просто. Их тесты позиционируются как «предварительные». Ну вот как вы покупаете тест на беременность, но все равно потом идете к гинекологу. Вот так и тут. Поставили диагноз, изолировали, пролечили. А там пусть «Вектор» хоть подтверждает, хоть опровергает. Очень разумно.

Россия, несомненно, получила хорошую фору, рано закрыв границы с Китаем, и эпидемия у нас развивается с заметным отставанием от Европы. Но царского пути не бывает — ни в геометрии, ни в биологии, и когда нам сообщают, что в РФ за сутки выявлено 52 новых больных в 23 регионах, мы должны понимать, что этого не может быть.

Это значит, что больным считают не того, кто болен, а того, кого выявили.

В ближайшее время нам предстоит столкнуться с эпидемией, которую мы переживем, как наркоманы у Ройзмана, — всухую. С переполненными больницами, с хрипящими стариками, с ИВЛ, которых не хватает.

А теперь вопрос: с чего вы взяли, что для власти, которая только что обесценила рубль и обесценила этим пенсии, коронавирус — это беда?

Это просто дальнейшее уменьшение социальных обязательств. Кто умирает-то? Больные и пенсионеры.

Что плохо-то?

Вам кажется, что плохо, что турфирмы разорятся? Так и хорошо. Нечего за границу ездить, ездите в Крым.

Вам кажется, что авиакомпании разорятся? «Аэрофлот» не разорится. А если разорятся частники, это опять-таки хорошо. «Аэрофлот» получит их маршруты. Будет чем подать на рекламу «Международной пилораме».

Еще раз — для власти, которая не ценит человеческую жизнь и не зависит от избирателя, эпидемия коронавируса не представляет никакой опасности. И с точки зрения экономики — как это ни чудовищно звучит — это оправдано.

Наши власти готовы грохнуть экономику ради своих представлений о мировом порядке, но не готовы грохать ее ради жизни своих граждан.

Вместо борьбы с эпидемией нас ждет борьба с фейками об эпидемии и с «подписотой Навального», которая, по мнению профессора ВШЭ Олега Матвейчева, и отвечает за распространение вируса. Всю это «подписоту» надо отправить на урановые рудники. Прислушайтесь к профессору ВШЭ. Он правильно угадал, кого Кремль назначит ответственным за коронавирус.

На этом фоне спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Когда вам говорят — самоизолируйтесь — самоизолируйтесь. Носите маски, протирайте руки. Помните, что в РФ иммунная прослойка действительно сформируется быстро. От вас зависит, вы будете лежать в ее основании или будете ее бенефициарами.

В конце концов, могло быть хуже. Могли всех закрыть в больницу, похожую на концлагерь, где все бы заболели наверняка, — чтобы кормить там за бюджетный счет завтраками Пригожина.

Юлия Латынина

Обозреватель «Новой»