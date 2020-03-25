Генетик объяснил причину высокой смертности от коронавируса в Италии

25.03.2020, 6:48, Новости дня

Сложная эпидемиологическая обстановка в Италии из-за распространения коронавируса может быть связана с ослабленным вследствие постоянного приема антибиотиков иммунитетом местных жителей, сообщил российский ученый-генетик Вадим Поспелов.

Как сообщают «Вести», по словам ученого, итальянцам слишком часто назначают эти препараты для лечения бактериальных инфекций – даже при ОРВИ.

«Население фактически подсадили на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы», – сказал Поспелов.

Он добавил, что антибиотики негативно влияют на состояние микрофлоры кишечника, где концентрируется до 70 процентов иммуномодулирующих клеток.

«Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система практически отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны, ослабляется иммунитет, и мы создаем все возможные условия для инвазий патогенных микроорганизмов», – рассказал вице-президент Российского научного общества иммунологов доктор медицинских наук Иван Козлов.

По его словам, большое количество заразившихся коронавирусом в Италии и высокая смертность от него – это «скрытое подтверждение» слабого иммунитета жителей Апеннин.

Он рассказал, что с возрастом в организме снижается количество «неопределившихся» клеток иммунной системы, которые могут выработать антитела к новым вирусам.

«По мере того как пациент переходит в верхнюю часть взрослости, у него снижается способность реагировать на новые патогены, которые к нам приходят. После 70 лет им не рекомендуют резко менять климат, зоны – в общем, антигенный фон», – сообщил Козлов.

Ранее в среду с подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военнослужащими и техникой на борту.