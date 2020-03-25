Мнение: О первой стадии капитуляции Москвы
25.03.2020, 6:45, Разное
А быстро же она сдулась – эта самая дорогая моя #столица, «чванливая», «заносчивая», «заевшаяся» и «торгашеская» #Москва! Буквально ещё #вчера она самодовольно гордилась собственной неуязвимостью, злорадствовала по поводу проблем у Запада и пропагандировала собственное первенство.
А теперь…
Подобно нашкодившему котёнку жалобно поджимает хвост.
Это метафора, конечно. А речь о загадочном приказе столичного Депздрава, касающегося вроде бы рутинного вопроса – организации скорой помощи в городе на период до конца месяца. Но за этими наполовину бюрократическими формулировками скрывается почти национальная #катастрофа. Или предвестники её.
Итак, с позавчерашнего дня в Москве введён новый порядок лечения от коронавирусной инфекции. Прежде подлежали обязательной госпитализации все пациенты с положительным тестом на присутствие в организме SARS-CoV-2. Теперь – только тяжёлые, с двумя и более критическими признаками, а также уязвимые – старше 65 лет, с дополнительными болезнями в анамнезе, а также беременные. Остальным предписан домашний режим, строгая изоляция и обильное тёплое питьё.
Ибо чем им ещё может помочь недешёвая столичная #медицина?
Что для них сделает врач?
а) выпишет рецепт на Лопинавир + Ритонавир, бесполезный, потому что этих лекарств в аптеках Москвы сейчас практически нет, да и упаковка стоит ~8 тыс. руб., что не каждый может себе позволить;
б) выдаст больничный сразу на 14 дней;
в) возьмёт подписку о карантине и предупредит о строгой ответственности за его нарушение;
г) порекомендует вызывать «Скорую» при ухудшении состояния;
д) оставит несколько «полезных» телефонов социальных служб и дистанционных консультаций.
Особо надо подчеркнуть – речь идёт в том числе о больных с подтверждённым позитивным тестом на CoVID-19, чьё состояние в момент осмотра нельзя, по инструкции, отнести к тяжёлым (температура ниже 38 °C, нет одышки и уровень кислорода в крови не упал ниже критического). Тот факт, что всё это может измениться через день или час, столичный Депздрав не волнует. Вызывайте «Скорую», если что.
Это означает лишь одно. Больничных коек в Москве уже не хватает. Не помогли ни ускоренный ввод больницы в Коммунарке, ни помпезное открытие нового корпуса в Склифе, ни спешное строительство быстровозводимого больничного учреждения в ТиНАО. Дефицит ресурсов очевиден даже чиновникам, которым вообще свойственно до последнего отрицать очевидное в угоду начальству.
Дооптимизировались…
А теперь, когда и «чёрный лебедь» прилетел, и «жареный петух» клюнул, оказалось, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, если только к их шеям не привязан тяжёлый жёрнов сопутствующих заболеваний.
Складывается впечатление, что ситуация в Москве будет развиваться по наихудшему, «итальянскому», сценарию, с дефицитом коек и тяжёлым моральным выбором кого спасать. О чём главу государства честно предупредил главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко. И о чём столичные чиновники начали догадываться несколькими днями ранее.
Но если такое происходит в Москве, которая вообще-то начала готовиться к эпидемии заранее и которая располагает огромными ресурсами, то что же творится в российских регионах, где даже тестов на #коронавирус толком нет?
И во что может обойтись подобное благодушие?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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