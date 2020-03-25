 

На Северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

25.03.2020, 6:30, Новости дня

Угроза цунами объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«В Северо-Курильске на Северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами», – передает ТАСС.

Напомним, еще одно мощное землетрясение произошло на Курилах в феврале.



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