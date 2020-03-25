На Северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения
25.03.2020, 6:30, Новости дня
Угроза цунами объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
«В Северо-Курильске на Северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами», – передает ТАСС.
Напомним, еще одно мощное землетрясение произошло на Курилах в феврале.
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