 

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю милиции в деле Майдана

25.03.2020, 6:15, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований 24 марта сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского районного управления Главного управления МВД Украины в Киеве в рамках дела Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Бывшего милиционера подозревают в злоупотреблении властью, служебном подлоге, фальсификации доказательств, незаконном препятствовании организации митингов.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года милиционер незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках трех граждан.

Сейчас следователи ГБР готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности. Сейчас он работает старшим следователем Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как отметили в ГБР, в рамках уголовного производства проверяется причастность к неправомерным действиям 166 следователей МВД Украины, 76 прокуроров и 94 судей.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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