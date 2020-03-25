Нардеп Холодов рассказал, что нужно сделать, чтобы через неделю в продаже были украинские антисептики “в огромных количествах”

25.03.2020, 6:15, Новости дня

Нехватку антисептиков для рук в Украине можно восполнить, и для этого не нужны новые спиртзаводы, заявил 24 марта в своем Facebook народный депутат от “Слуги народа”, заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

“Это позор. В Украине дефицит примитивных антисептиков для рук. При том, что государство имеет монополию на производство и продажу спирта. Давайте разберемся, в чем проблема. Как устроен рынок производства спирта? Государство имеет монополию на производство и продажу спирта в Украине. Украинский спирт дороже, чем в других странах. В феврале в Украине работало 15 спиртзаводов, девять из них были недозагружены, в том числе пять работали на половину мощностей. Это официальные данные. На самом деле все эти заводы загружены, и то, что они производят, отправляется на черный рынок для производства контрафактного алкоголя. Но про алкоголь я расскажу в другой раз”, – написал политик.

Он подчеркнул, что для того, чтобы спирта хватало для производства антисептиков, нужно не запускать новые заводы, а вывести из тени уже работающие.

“Что с “медицинским спиртом”? Никакого “медицинского спирта” не существует. Есть только обычный этиловый спирт. Кабмин принимает специальное постановление, которым определяет список фармацевтических компаний, которым можно продавать спирт, и квоты на эту продажу. Они покупают у государства спирт с нулевой ставкой акциза. Все остальные (например, легальные водочники) – платят акциз. Все медицинские (фармацевтические) компании, которые имеют право покупать спирт, должны иметь специальные спиртохранилища, приборы его учета и измерения, а склады должны быть оборудованы налоговыми постами”, – объяснил Холодов.

Антисептик для рук не является медицинским препаратом, поэтому спирт для его производства должен облагаться акцизом, написал нардеп. Он перечислил меры, которые нужно принять, чтобы антисептика в Украине хватало.

“Временно отменить акциз для целевых производств и дать возможность покупать спирт широкому кругу частных производителей для производства антисептиков на период пандемии; увеличить квоты фармацевтическим компаниям. В “мирных условиях” рецептуру антисептиков нужно согласовывать с Институтом экогигиены и токсикологии им. Медведя. Главный санврач Виктор Ляшко уже дал команду согласовывать ТУ производства антисептиков мгновенно. Сейчас нужны максимально простые продукты – без особых брендов, торговых марок, в простой упаковке. После таких решений через неделю в аптеках и интернете появятся украинские антисептики в огромных количествах. Цена украинского антисептика должна быть до 70–100 гривен за 100 миллилитров готовой продукции. Передайте кто-нибудь это главе “Укрспирта” Блескуну. Пока он свои заводы откроет, у нас полстраны заболеет из-за тупости чиновников”, – подытожил нардеп.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АНТИСЕПТИКАМИЭто позор. В Украине дефицит примитивных антисептиков для рук. Притом, что государство имеет… Posted by Андрій Холодов Народний депутат України on Teisipäev, 24. märts 2020

Госпредприятие “Укрспирт” 18 марта сообщило, что запустило в работу еще четыре завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 407 тыс., умерло более 18,2 тыс. человек.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

С 12 марта в Украине запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры).