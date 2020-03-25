По оптимистическому сценарию, Украина потеряет от коронавируса 5% ВВП – замглавы ОП

25.03.2020, 6:15, Новости дня

Падение экономики Украины, по оптимистическому сценарию, от распространения коронавируса составит 5% ВВП в 2020 году. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом 23 марта заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

“При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году”, – сказала она.

Ковалив добавила, что строить макроэкономические прогнозы сейчас сложно, так как “ситуация каждый день меняется”.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что пандемия коронавируса уже нанесла мировой экономике больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов.

В Национальном банке Украины прогнозировали, что спад экономики во всем мире может оказать позитивное влияние на платежный баланс Украины, однако влияние кризиса на рост ВВП будет “скорее негативным”. Ковалив считает, что Украине для борьбы с коронавирусом потребуется около $4 млрд.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 407 тыс., умерло более 18,2 тыс. человек.