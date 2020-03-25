Рубль: помощь из-за океана

25.03.2020, 6:06, Новости дня

Российский рубль прекратил падение и перешел к росту после решения ФРС запустить безразмерное QE.

По итогам дня российская валюта на Московской бирже прибавила к доллару почти полтора рубля, к евро почти рубль. Рубль укрепляется вместе с другими валютами развивающихся стран. Решение Федеральной резервной системы включить печатный станок на полную мощность привело к росту спроса на рисковые активы.

Только на этой неделе американский регулятор выкупит активы на $625 млрд.

Кроме того, оптимизму способствуют новости из Италии, где появляются признаки замедления распространения коронавируса. После почти двух месяцев депрессии, участники торгов ищут хоть какой-то повод для оптимизма.

Цены на нефть, правда, пока остаются низкими, баррель смеси Brent торгуется в районе $28, но дополнительную поддержку рублю оказывают продавцы валюты в лице Банка РФ и экспортеров, которым нужны рубли для уплаты налогов.

Судя по всему, возвращаются покупатели на долговой рынок России. Сводный индекс ОФЗ прибавляет 2%, а от минимумов вырос уже почти на 6%.

Впрочем, этот всплеск оптимизма может оказаться краткосрочным. Любая макроэкономическая статистика станет холодным душем для инвесторов и спекулянтов, считают эксперты.

Даже официальные лица, в том числе глава МВФ Кристалина Георгиева призвала готовится к затяжной рецессии, которая будет страшнее кризиса 2008 г.

Монетарные стимулы могут стабилизировать рынки, однако вряд ли станут поводом для ралли в текущих условиях.

Рубль также пока вряд ли может рассчитывать на более значительное укрепление.

Цена на нефть марки Brent в рублях торгуется ниже 2200 руб. за бочку, и это уровни близкие к критическим.

Вместе с тем, ситуация на рынке нефти пока явно не предполагает восстановления цен, а просто так гнать фьючерсы наверх спекулянты вряд ли станут.

В условиях, когда крупнейшие города просто останавливаются, сложно рассчитывать на рост спроса на энергоресурсы.