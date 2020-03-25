Реставрация скульптуры “Родина-мать” в Волгограде подходит к концу

25.03.2020, 6:06, Новости дня

Масштабная реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" в Волгограде подходит к концу.

Прежний вид уже вернули стилобату постамента. Теперь вся композиция именно в том виде, в каком ее задумывали авторы. Последние 15 лет основание было несколько выше и облицовано гранитом. Проект такого не предусматривал. Поверхность стилобата стала неровной, так называемая "авторская шагрень", сообщает "Россия 24".

А реставраторы уже работают вокруг монумента — укладывают гранитную площадку и внутри самой скульптуры. Там предстоит сделать более прочными те части, на которые приходится повышенная нагрузка.