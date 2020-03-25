ФРС запустила биржевое ралли. Как долго сохранится оптимизм?

25.03.2020, 6:06, Новости дня

Наступление “быков”. Большинство бирж продемонстрировало настоящее ралли.

В РФ индекс Мосбиржи прибавил более 7%, а РТС вырос почти на 10%. В США индекс широкого рынка S&P 500 взлетел более чем на 9%, а Dow Jones и вовсе прибавил 11,3%. Торги на Миланской бирже завершились повышением основного индекса почти на 9%, и это лучший результат за последние 10 лет.

Причиной смены настроений стали беспрецедентные вливания ликвидности со стороны ФРС. Напомним, американский регулятор в понедельник объявил о запуске безлимитной программы скупки активов. Только за неделю на рынке будут куплены активы более чем на 600 миллиардов долларов.

Сегодня оптимизм отыгрывают азиатские трейдеры. Основные индексы также прибавляют в пределах 10%. Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, что вполне логично после такого бурного роста.

Впрочем, всплеск оптимизма может оказаться временным и краткосрочным. Ситуация в мировой экономике пока и не думает разворачиваться. Власти только усиливают ограничения на передвижение, а работа бизнеса остановлена.

Даже в Индии, одной из крупнейших и густонаселенных стран, введен тотальный карантин и улицы практически пустуют — такое даже сложно представить.

В такой ситуации, какими были не были вливания ФРС, вскоре могут начаться банкротства. В первую очередь, конечно, стоит ждать проблем в самых уязвимых отраслях, например, среди авиакомпаний