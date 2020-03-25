Качество видео на YouTube-портале ухудшится во всем мире

25.03.2020, 5:53, Разное

Видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео YouTube рассказал об ухудшении качества картинки во всем мире. Такое решение принято руководством сервиса с целью снижения нагрузки на интернет-канал.

В последнее время количество потребляемого контента популярнейшего видеохостинга и второго сайта в мире по количеству посетителей возросло в несколько раз. Причиной этого является вынужденная домашняя изоляция людей из-за карантина. Снижение нагрузки на интернет-канал поможет избежать отказа сервиса.

Отметим, что Качество видео на YouTube-портале ухудшится с 24 марта по всему миру. Даже если пропускной способности канала достаточно, плеер будет по умолчанию транслировать картинку в SD-качестве.