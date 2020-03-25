 

За нарушение режима ЧС по коронавирусу в Ванкувере ввели огромные штрафы

25.03.2020, 5:48, Новости дня

Власти канадского Ванкувера ввели систему штрафов за нарушение режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса в провинции Британская Колумбия, сообщил телеканал CTV.

Максимальное наказание для владельцев предприятий сферы услуг, которые продолжают работать в Ванкувере вопреки запрету, может составить до 50 тыс. канадских долларов (34,5 тыс. долларов США). Для частных лиц максимальный штраф предусмотрен в размере 1 тыс. долларов (около 700 долларов США). Все штрафы можно будет оспорить в суде, передает ТАСС.

О намерении города ввести серьезные штрафы за нарушение режима чрезвычайной ситуации сообщил мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт. Он выразил возмущение по поводу того, что многие жители Ванкувера пренебрегают запретами. В частности, горожане продолжают собираться большими группами на игровых площадках, устраивают вечеринки с большим числом гостей. Кроме того, часть кафе, ресторанов и других малых предприятий сферы услуг продолжают работать.

Более половины канадских провинций уже ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. В этих регионах закрыты все публичные места, не работают школы и детские сады, а людям рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу. 21 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились уже 2 тыс. человек, 27 заболевших умерли. Больше всего случаев заражения в провинциях Британская Колумбия и Онтарио – 617 и 588 человек соответственно.

Ранее стало известно, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. При этом сам канадский лидер оказался здоров.

Отметим, по данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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