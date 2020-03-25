Мнение: Будни борьбы с коронавирусом

25.03.2020, 5:35, Разное

Сербские военные переоборудуют Белградскую ярмарку для размещения больных коронавирусом.

После переоборудования будет установлено 3000 коек.

И еще всякое-разное.



Российские военные планируют операции в Бергамо совместно с итальянскими военными.



Фабрика по пошиву масок.



Путин посещает больных коронавирусом в Москве.



Главврач больницы в Коммунарке.



Актуальный игровой автомат в Британии.



Реклама в Москве.



Петрозаводск и наглядная агитация.



Российская туалетная бумага на Амазон по 2 доллара за рулон.



Иранская марка в честь героизма иранских медиков ведущих борьбу с коронавирусом.



Человек без сознания на автобусной остановке в Италии.



Ледовый дворец в Мадриде, который переоборудовали в большой морг, куда будут свозить трупы умерших от коронавируса.



Охрана импровизированного морга в Мадриде.



Президент Венесуэлы Мадуро обязал граждан появляться в общественных местах в масках и на последних выступлениях также был в маске.



Боевики в Идлибе рисуют мурал в поддержку Ангелы Меркель помещенной на карантин.



Шойгу сдает анализ на коронавирус.



Автобус в Индонезии.



Трапеза в Индии.



Вместо флага ЕС…



Флаг РФ.



Курды в Эрбиле выражают благодарность китайским товарищам за помощь в борьбе с коронавирусом.



Кубинские врачи в Италии.