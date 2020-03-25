 

Boeing собрался возобновить производство 737 MAX

25.03.2020, 5:16, Новости дня

Американский авиаконцерн Boeing планирует возобновить производство самолетов серии 737 MAX к маю, сообщило Reuters.

По информации одного из источников Reuters, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле. Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май, передает ТАСС.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в прошлом году, после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX.

С начала 2020 года рыночная стоимость Boeing упала на 70%. Авиаконцерн запросил у властей США многомиллиардную помощь, однако получил отказ. В итоге компания решила сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры, а также объявила о приостановке выплат дивидендов своим акционерам.



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