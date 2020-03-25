 

Власти столицы США запретили работу всех предприятий «не первой необходимости»

25.03.2020, 5:06, Новости дня

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер во вторник издала указ о временном закрытии всех бизнесов, не имеющих первостепенного значения, а также запретила собрания десяти и больше человек в связи с распространением коронавируса на территории округа Колумбия. Указ был опубликован на сайте администрации округа Колумбия.

Столичные власти временно запретили работу всех городских туристических агентств, тренажерных залов, оздоровительных клубов, спа и массажных заведений; театров, кинотеатров, зрительных залов, ночных клубов, парикмахерских и маникюрных салонов, тату-салонов, розничных магазинов одежды и других бизнесов не первой необходимости.

Согласно тексту указа, под его действие не попадают компании, оказывающие услуги первостепенной важности: продуктовые магазины, банки, автомастерские, детские сады, больницы, аптеки, ветеринарные клиники и еще ряд заведений.

Указ начнет действовать с 22:00 25 марта вплоть до 24 апреля.

Кроме того, вечером 24 марта руководство столичного метрополитена приняло решение закрыть начиная с 26 марта 17 станций вашингтонского метро, для того чтобы «сохранить критически важные ресурсы и защитить здоровье и безопасность работников метрополитена и населения». На прошлой неделе уже были закрыты две станции.

В данный момент пассажиропоток в метрополитене Вашингтона сократился на 90%. После закрытия работу продолжат 72 из 91 станции столичного метро.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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