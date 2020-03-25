Экономист Савченко: Постарайтесь не воевать с работодателем и идите на компромиссы. Сейчас задача – выжить, а после начнется возрождение

25.03.2020, 5:03, Новости дня

Экономист, профессор, ректор Международного института бизнеса, заместитель главы НБУ в 1991–1992 и 2005–2009 годах Александр Савченко в интервью изданию “ГОРДОН” сказал, что больше всего из-за введения карантина в Украине пострадают работодатели.

“Мой совет украинцам – постараться не воевать с вашими работодателями, они и так будут первыми жертвами в этом кризисе. Надо идти на компромиссы, может, соглашаться на минимальную заработную плату, если есть средства к существованию, или соглашаться на месяц-два отпуска за свой счет. Задача – выжить, а после начнется возрождение. Но, к сожалению, медленное, поскольку в стране и так уже много чего разрушено”, – сказал он.

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С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Предварительно, эти меры будут действовать до 3 апреля.

По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.