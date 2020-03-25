 

40% украинцев считают, что необходимо усилить меры против коронавируса – опрос

25.03.2020, 5:03, Новости дня

40,1% украинцев уверены, что необходимо усилить мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Украине. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

33% опрошенных считают, что меры вполне адекватные, 22% отметили, что меры должны быть менее жесткими и введено слишком много ненужных ограничений.

Только 1,5% опрошенных уверены, что не нужно вообще вводить никаких ограничительных мер.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос был проведен с 21-го до 24 марта, всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях), по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Предварительно, эти меры будут действовать до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Среди заболевших – нардеп от “Слуги народа” Руслан Горбенко и член группы “Довіра” Сергей Шахов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 400 тыс., из них 18 246 умерли, более 106 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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