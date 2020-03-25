Опрос: 47% украинцев не надевают маски в общественных местах, 23% – из-за их нехватки

25.03.2020, 5:03, Новости дня

Рекомендации “выходить из дома только в случае крайней необходимости” никогда не придерживаются или редко придерживаются 15% украинцев, всегда придерживаются 39%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Не надевают маску в общественных местах 47%, из них 23% – из-за нехватки масок, а 14% считают это ненужным. Всегда надевают 23% украинцев.

Рекомендацию не пользоваться общественным транспортом не выполняют 20% опрошенных.

Не дезинфицируют мобильный и другие вещи, вернувшись домой, или делают это редко 37%. Всегда это делают 31% опрошенных.

Рекомендацию “прикасаться к кнопкам лифта и ручкам дверей в перчатках или салфеткой” не выполняют или редко выполняют 54%. Всегда пользуются салфетками или перчатками 21%.

Часто и тщательно моют руки почти все опрошенные: редко выполняют это лишь 3%, выполняют 97%, из них 73% – всегда.

Редко избегают контакта с другими людьми 20% опрошенных, всегда избегают – 26%.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос был проведен с 21-го по 24 марта, всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях), по квотной выборке, репрезентативной для городского населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 5%.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Предварительно, эти меры будут действовать до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Среди заболевших – нардеп от “Слуги народа” Руслан Горбенко и член группы “Довіра” Сергей Шахов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 400 тыс., из них 18 246 умерли, более 106 тыс. выздоровели.