 

Новый продукт Xiaomi поможет защитить пользователей от гриппа

25.03.2020, 4:55, Новости дня

Китайская компания Xiaomi выпустила новый девайс, который позволит осуществить эффективную защиту от заражения гриппом.

В частности, данный аппарат уже с 27 марта может появиться в свободной продаже. Устройство получило название Mijia F1 Air Purifier и рассчитано на эффективную очистку воздуха в помещении. Разработчики предусмотрели дизайн в виде башни, а также оснастили технику встроенным дисплеем, на котором отражаются важные данные о работе.

Кроме того, модель Mijia F1 Air Purifier может похвастаться встроенным голосовым ассистентом и другими важными опциями. Приобрести полезную новинку станет возможным по цене 169 долларов. Более точные сведения об устройстве станут известны ближе к дате старта продаж.



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