Представлен недорогой смартфон Infinix Hot 9 с батареей на 5000 мАч

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25.03.2020, 4:55, Новости дня

Сегодня состоялась официальная премьера нового смартфона Infinix Hot 9, который является преемником для устаревшей модели Infinix Hot 8.

Аппарат получил 6,6-дюймовый сенсорный дисплей, в котором предусмотрели вырезанное отверстие для фронтальной камеры с одинарным модулем на 8 мегапикселей. Основная камера гаджета имеет два модуля с главным датчиком 16 мегапикселей. Высокая производительность отмечается восьмиядерным процессором Helio P35 с 4 гигабайтами ОЗУ. Размер постоянной памяти устройства равна 128 гигабайт.

Новый смартфон оснастили улучшенным аккумулятором на 5000 мАч. Аппарат имеет современную оболочку Android 10 с фирменным оформлением. Изначально приобрести смартфон можно в Индонезии, где за гаджет установлен ценник в размере 137 долларов.



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