 

Компания Hyundai тестирует спортивный хетчбэк i20N на Нюрбургринге

25.03.2020, 4:55, Новости дня

Бренд Hyundai в настоящее время проводит дорожные испытания «заряженного» хетчбэка под названием Hyundai i20N.

Для автомобиля предусмотрели плотный защитный камуфляж, который скрывает основные изменения. Вместе с тем новинка отличается формой колесных дисков, предусмотренным спойлером. Что касается формы хетчбэка, то рассмотреть изменения проблематично из-за отсутствия точных данных по модели. Новый экземпляр имеет некоторые спортивные элементы, отсутствующие у предшественника.

Под капотом модели могут использоваться 1,6-литровый двигатель с турбиной на 200 л.с. Модель получила 6-ступенчатую механическую коробку передач. Новинка сможет похвастаться улучшенной динамикой и маневренностью. В числе новшеств указываются адаптивные стойки.



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