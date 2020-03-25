 

Telegram в США запретили передавать цифровые токены первичным покупателям

25.03.2020, 4:54, Новости дня

Суд удовлетворил требование SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам США добивалась запрета на передачу компанией Telegram покупателям цифровых токенов Gram.

Как следует из материалов дела, которым занимался суд Нью-Йорка, речь идет о токенах, купленных в 2018 году в ходе первичного размещения монет (ICO).

“Суд считает уместным временный запрет на передачу токенов Gram первичным покупателям, что позволит предотвратить завершение этой незаконной операции. Требование истца о временном запрете удовлетворено”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд в октябре 2011 года. Регулятора не устроило размещение компанией Telegram токенов Gram. В SEC полагают, что компания провела ICO без соответствующего разрешения американских властей. Тогда было продано 2,9 млрд токенов. Покупатели нашлись по всему миру, в общей сложности их было 171. Причем, 39 — американцы. При этом Telegram получила от продажи $1,7 млрд. Из них на долю американских покупателей пришлось $424,5 млн.



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