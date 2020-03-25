 

Сутки не утихает пожар на судне “Восток-2”, которое загорелось в Охотском море

25.03.2020, 4:54, Новости дня

Начальник отдела экономической безопасности Петр Пронь сообщил, что на судне "Восток-2", которое загорелось в Охотском море 24 марта недалеко от поселка Октябрьский на Камчатке, сохраняется задымление и видны проблески пламени.

Пожар возник ночью. Очаг возгорания находился в цеху рыбообработки. Члены экипажа сообщили о пожаре, как только его заметили. На помощь "Востоку-2" отправилось судно-спасатель. Все 23 члена экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

В настоящее время "Восток-2" тушит спасательный буксир "Преданный", передает ТАСС.

Причины пожара пока не установлены.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Уничтожение “Боинга”: Украина требует от Ирана компенсации и доступ к расследованию

27.02 / Медведчук заявил об утрате Киевом доверия украинцев

08.02 / “Дорога памяти”: присланные фото станут частью мемориального комплекса

10.02 / Смертельное катание на «ватрушке» в Иркутской области сняла камера регистратора

22.03 / Названы преимущества российских тест-систем для выявления коронавируса

09.02 / Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

17.02 / Грабители в Гонконге похитили 600 рулонов туалетной бумаги

23.03 / В Ухане более сотни добровольцев приняли участие в испытании вакцины от COVID-19

21.02 / ABC News – мистер и миссис Маккауэн — в США полицейские-молодожёны обезвредили грабителя во время свидания

11.03 / Премьер Чехии обвинил Меркель в создании паники из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска