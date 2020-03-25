Сутки не утихает пожар на судне “Восток-2”, которое загорелось в Охотском море

25.03.2020, 4:54, Новости дня

Начальник отдела экономической безопасности Петр Пронь сообщил, что на судне "Восток-2", которое загорелось в Охотском море 24 марта недалеко от поселка Октябрьский на Камчатке, сохраняется задымление и видны проблески пламени.

Пожар возник ночью. Очаг возгорания находился в цеху рыбообработки. Члены экипажа сообщили о пожаре, как только его заметили. На помощь "Востоку-2" отправилось судно-спасатель. Все 23 члена экипажа были эвакуированы, никто не пострадал.

В настоящее время "Восток-2" тушит спасательный буксир "Преданный", передает ТАСС.

Причины пожара пока не установлены.