Эксперты назвали “двойников” голливудских звёзд среди российских актрис

25.03.2020, 4:53, Разное

Эксперты, следящие за мировым шоу-бизнесом, назвали “двойников” голливудских звёзд среди российских актрис. Как оказалось, в разных точках планеты могут жить люди, очень похожие друг на друга.

Первыми в списке оказалась Аманда Сейфрид и Екатерина Вилкова. Они близки по возрасту, и имеют сильное внешнее сходство, выражающееся в общих чертах лица, больших голубых глазах и причёсках со светлыми локонами. Похожи и Оливия Уайлд с Александой Поповой. Обе звезды имеют редкий цвет глаз – зелёный с тёмной окантовкой. Схож у них и оттенок волос. Тёмно-каштановые локоны также похоже уложены. Оттенок кожи у актрис склонен к загару, а ещё у обоих ямочки на щеках. Дженнифер Лопес и Евгения Брик имеют пухлые губы, а в их очертания лиц пересекаются многие детали. Лада Дэнс уже давно знает, что её сравнивают с Миллой Йовович. К этому факту певица относится с радостью, поскольку ей лестны такие заявления.



Среди молодого поколения звёзд специалисты тоже нашли схожую пару – это Хлоя Морец и Стефания Маликова. Обе получили пухлые щёки и густые брови, и у них похожие причёски. Фигуры у представительниц шоу-бизнеса почти одинаковые, как и рост.