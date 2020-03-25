 

Мнение: Коронавирус и кальян

25.03.2020, 4:35, Разное

Не прошло и года. Власть сделала то, что должна была сделать еще в феврале.

Правительство решило  приостановить работу всех ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров в  стране. Будет запрещено и курение кальянов в ресторанах и барах.

Про кальян в ресторанах и барах не понял. То есть бары и рестораны будут работать, но кальяна там не будет?  А почему бы вообще не закрыть и рестораны с барами? Как это сделали в Китае или Италии? И обслуживать только на вынос? Или это еще впереди? В апреле?

Судя по тому, что сам Путин подключился к борьбе с коронавирусом и лично осмотрел строительство больницы в Коммунарке – ситуация тревожная и серьезная. Иначе, зачем экстренно возводить  новую больницу специально для зараженных?  Похоже, что в Кремле уже знают, что эта больница без пациентов не останется….

Источник: Ирек Муртазин



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