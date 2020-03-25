Мнение: По Москве без ОЗК

25.03.2020, 4:25, Разное



Путин спускается в ад

Сегодня прогулялся по Москве, прошелся по центру – Тверская, московские набережные, Кузнецкий мост, естественно, прокатился в метро, причем и днем, и в самый “час пик” в районе 7 вечера. Ну что? Как ни удивительно, но Москва весьма многолюдна, свежа и бодра! В метро днем, конечно, стало поменьше людей – да и в час пик опытный глаз (как у меня) различит, что в вагонах все равно как-то уже посвободнее – если раньше все стояли плечом к плечу и даже втиснуться требовало усилий, то теперь плотность не настолько интимная, да и войти-выйти попроще… Но это только с точки зрения знатока!

А вот какой-нибудь простой натуралист-любитель, да еще, и не дай бог, иностранец, недавно прибывший из пустынных венеций и мадридов – тот бы, уверен, глядя на то, что творится на станциях и в вагонах московского метро в час пик – охренел бы. И стал бы, с трудом подбирая русские слова, возмущаться: “А что, разве так можно??”

Можно, еще как можно! Несколько больше стало людей в масках – это да. Если еще пару недель назад таких набиралось 1-2 на вагон, то теперь уже – 3-4. Причем у “масочников” нет системы: это могут быть и старик какой-нибудь, и тетка бальзаковского возраста, и молодой хипстер, и даже – вдруг! – какой-то явный школьник. Кто угодно. Все, правда, заботятся о своем здоровье с классическим русским раздолбайством – то есть примерно как я. Я-то, правда, сознательно – как-то все-таки внутренне неудобно слишком нарочито беречь свое здоровье, есть в этом что-то низкое; человек, ведущий себя так, словно он и впрямь собрался жить вечно, по меньшей мере смешон.

А наши родные раздолбаи, похоже, просто не посчитали нужным как-то специально вникать во все эти “масочные” проблемы – что и зачем прикрывают себе неженки, боящиеся “короны” не на шутку. Иначе бы знали, что зловредный вирус якобы проникает в хрупкие организмы не только через нос и рот, но и через глаза – поэтому в комплект к маске вообще-то обязательно причитаются заодно и очки!



Маска без очков – московский стиль

Я специально приглядывался: “масочники” часто натягивают маски “по всем правилам” – так, чтобы она закрывала не только рот, но и нос… и при этом НИКТО не надевает очки! Глаза у этих людей вполне открыты и настороженно зыркают поверх черной или белой марли на пассажиров, клубящихся рядом с ними. Я чувствую свое родство с этими масочниками: они укутали рот и нос, но без очков – а я в очках, но без маски. Вот она, благородная сдержанность! Мы не проявляем легкомыслия, но и не впадаем в грех чересчур серьезного отношения к едва живой материи.

На этом фоне, надо сказать, довольно неприятно выделился В.В.Путин, который сегодня “посетил госпиталь в Коммунарке”, облачившись даже не в маску и очки, а просто в полноценный костюм ОЗК! Словно пожарник в Чернобыле оделся – стыдно было смотреть. Блин – ну если у тебя МИЛЛИОНЫ ездят каждый день по Москве ВООБЩЕ без каких-либо средств защиты; как можно столь цинично демонстрировать им, насколько – с твоей точки зрения – все они беззащитны и беспомощны перед угрозой, которую ТЫ считаешь смертельно опасной? Путин у нас смертельно перепугался ОДНОГО больного коронавирусом – чтобы к нему просто подойти, чуть ли не скафандр надел! А в метро, возможно, вокруг каждого пассажира-избирателя ДЕСЯТКИ таких если не больных, то носителей вируса; они что все – просто до такой степени смелее своего президента? Или их жизни, в отличие от жизни бесценного лидера, просто ничего не стоят?

В Москве вовсю работают разные кафешки, закрытых ресторанов немного (но они есть!) Пообедал сегодня на фудкорте в “Детском мире” (давно хотел попробовать там что-то у стойки “Сингапурский стритфуд” – чисто ради экзотики). И ел я там не один – соседние столики тоже были заняты, хотя, конечно, народу немного; впрочем, там и раньше было не очень много.



Та самая Книга!

Зашел и в любимый книжный магазин “Москва” на Тверской: там тоже было довольно оживленно, просто на удивление. Кстати, был приятно поражен тем, что моя “Страна утраченной эмпатии” там вновь появилась – причем в поиске она помечена красным: “Осталось всего 2 экземпляра!” Так что спешите в “Москву”, кто еще не купил!! Рискуете не успеть!

Определенно можно сказать, что пока что никакого осадного положения в Москве не ощущается. Воздух, безусловно, буквально напоен вирусами – в коронах и без, – но москвичи вдыхают их равнодушно, не чувствуя ни вкуса их, ни запаха. Русский фатализм как он есть. Немного страшно, но в принципе симпатично.