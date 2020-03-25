Мнение: Атаки на американские объекты в Ираке. Январь-март 2020

25.03.2020, 4:18, Разное

Атаки иранских прокси на американские объекты в Ираке с начала 2020-го года по 17 марта.

После убийства командующего Силами Кудса Кассема Сулеймани иранские доверенные лица в Ираке предпринимали целый ряд атак в попытке спровоцировать ответ США, который приведет к изгнанию американских войск из страны. Иранские доверенные лица начали кампанию ракетных атак на позиции США в Ираке в октябре 2019 года. Эти атаки призваны подтолкнуть США к ответным действиям, которые окажут политическое давление на иракских лидеров с целью изгнать американские силы. С начала января иракские доверенные лица совершили не менее 14 атак, что свидетельствует о том, что убийство Сулеймани не привело к деэскалации. Вместо этого иранские прокси-силы 11 марта организовали крупнейшую ракетную атаку со времени смерти Сулеймани, в результате чего пострадали два американца. Как и атака 27 декабря это привело к жертвам у США, что свидетельствует о повышенных усилиях по нанесению американцам потерь. Плотность атак указывает на попытку спровоцировать реакцию США, которая сделает американское присутствие политически несостоятельным для иракских политиков за несколько дней до крайнего срока для избрания нового премьер-министра в Ираке. Ответ США 12 марта случайно убил иракских граждан, не являющихся доверенными лицами Ирана, и побудил иракских лидеров, включая президента Ирака Бархама Салиха, обвинить США в нарушении суверенитета Ирака. Иранский режим может также приветствовать усиление напряженности в отношениях с США как с врагом, затеняющей собственную неспособность справиться с пандемией COVID-19. (с) Кира Раушенбах http://iswresearch.blogspot.com/2020/03/us-iran-escalation-timeline-march-2020.html

Посмотрим, как США сами справятся с COVID-19. Темпы развития эпидемии там уже опережают иранские.

Относительно же самих атак, то они разумеется будут продолжаться – для Ирана потери прокси не являются существенными, а погибшие иракцы, которых убивают американцы, лишь приближают Иран к его цели. Уклонившись от прямой войны, Иран продолжает играть в ту же игру, которую для него выстроил Сулеймани. И эта стратегия работает, чем и обуславливаются текущие трудности США в Ираке, где обстрелы американских баз и посольства в Багдаде стали из эксцессов нормой.