Число заразившихся коронавирусом по всему миру за три дня увеличилось на 100 тысяч человек

25.03.2020, 4:18, Разное

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Больше всего людей заразились коронавирусом в Китае (более 81,5 тысяч человек). На втором месте – Италия, где более 69 тысяч случаев, на третьем – США (более 50 тысяч). При этом больше всего людей скончались от COVID-19 в Италии (почти 7 тысяч человек). По всему миру число умерших превысило 18 тысяч, вылечившихся – 106,5 тысяч человек.

По информации университета Хопкинса, отметка в 300 тысяч зараженных была преодолена 21 марта. На 18 число коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об ускорении пандемии коронавируса. Он отметил, что для предотвращения распространения COVID-19 необходимо проводить тесты, если есть подозрение на заражение, а тех, кто заболел – изолировать.

В РФ подтверждено 495 случаев заражения COVID-19, 290 из них — в Москве. Во всех регионах введен режим повышенной готовности, ограничено проведение массовых мероприятий, а в школах объявили трехнедельные каникулы. Правительство также поручило субъектам временно приостановить работу всех ночных клубов, кинотеатров, а также детских игровых комнат и развлекательных центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«Марокканцы переходили на другую сторону улицы». Коронавирус запер россиян по всему миру и разделил семьи