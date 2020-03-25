Личное: Вечеринка у Джигана

25.03.2020, 4:10, Разное

По сообщению РИА Новости от 24 марта, все — все до единого! — новые заразившиеся коронавирусом в России посещали в последние 2 недели страны с неблагополучной обстановкой.

По данным CNN, в США зарегистрировано более 48 тысяч случаев заражения коронавирусом. Америка — страна с крайне неблагополучной обстановкой по коронавирусу.



Фото: Соцсети

Вернувшись с семьёй из США, Джиган устраивает домашнюю вечеринку и приглашает на неё гостей.

США закрывают границы. Многие штаты принимают указ о принудительном сидении дома лиц, чей род деятельности не является принципиально необходимым для функционирования общества.

Из дома можно выходить только за лекарствами, продуктами, медицинской помощью.

И люди, знаете ли, действительно не выходят. Проявляют заботу о своём собственном здоровье и о здоровье друг друга.



NYC, 21 марта. Фото: istockphoto.com

А у нас что? А вот — любуйтесь!

У нас писи смотались в Италию на День Святого Валентина, напились в начале марта в Куршевеле — в самый разгар эпидемии. Или вот теперь, подобно Джигану, приглашают гостей на домашние вечеринки.

И это — прилетев из стран, в которых людям запрещён — в прямом смысле этого слова! — выход из дома без острой на то необходимости.

Пойти в гости — нельзя! Позвать к себе гостей — нельзя! Вообще ничего нельзя, кроме как выйти из дома за едой, лекарствами и медицинской помощью.

А у нас можно всё!

Пока Самойлова пишет о том, что села с детьми на карантин, Джиган зовёт в дом пацанов, похожих на торчков, и девушек, судя по всему, не самого тяжёлого поведения.

Лично мне невооружённым глазом видно, что вся эта публика — совсем без мозгов, включая самого Джигана.

Весьма вероятно, что он сам уже — носитель вируса.

Откуда такое предположение?

Джиган прилетел из Штатов — из очага бушующей эпидемии, просидев 12 часов в закрытой железной коробке самолёта с одним и тем же циркулирующем в ней — скорее всего, заразным! — воздухом.

Этот придурок довольно молод, и в его проспиртованном и прокуренном организме вирус может сидеть тихо. Так же тихо Джиган может передать вирус своим безмозглым гостям. Так же тихо они передадут вирус кому-то ещё. Так же тихо, но в страшных муках, задыхаясь от нехватки воздуха, кто-то, в конце концов, умрёт. И, скорее, всего этим человеком будет тот, кто и заграницей-то никогда не был.

Вряд ли это будет сам Джиган. А жаль.