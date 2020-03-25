Мнение: Спасители
25.03.2020, 4:00, Разное
В моей ленте смешной пример.
Давайте еще смешные примеры спасителей мира, не нужно про коронавирус, это не так уж смешно.
А вот когда женщины проходят марафоны желаний, чтобы их мужья больше зарабатывали, это смешно.
Он зарабатывает, она марафонит, но считает, что они – бизнеспартнеры плюс она – благодетель.
Или другие спасители человечества, благодаря чьим медитациям мы до сих пор живы.
Поклонимся им, приводите примеры, только имена героев и ссылки закрашивайте, пожалуйста, мой блог не для рекламы мракобесов.
Источник: Эволюция
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