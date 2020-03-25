Мнение: Спасители

25.03.2020, 4:00, Разное

В моей ленте смешной пример.

Давайте еще смешные примеры спасителей мира, не нужно про коронавирус, это не так уж смешно.

А вот когда женщины проходят марафоны желаний, чтобы их мужья больше зарабатывали, это смешно.

Он зарабатывает, она марафонит, но считает, что они – бизнеспартнеры плюс она – благодетель.

Или другие спасители человечества, благодаря чьим медитациям мы до сих пор живы.

Поклонимся им, приводите примеры, только имена героев и ссылки закрашивайте, пожалуйста, мой блог не для рекламы мракобесов.