Обнародованы возможности iOS 14

25.03.2020, 3:53, Разное

В операционной системе iOS 14 появятся напоминания на базе установки местоположения и обновленный режим дополненной реальности. Нововведения позволят владельцам техники Apple сделать ее более комфортной.

Информаторы поделились информацией, которая касается новых «фишек» в операционной программе iOS 14 от американской корпорации Apple. Как стало известно, система порадует поклонников смартфонов и планшетов «яблочной» фирмы технологией напоминания на основе определения местоположения человека. Мобильный гаджет сделает подсказку, если кто-то не в состоянии добраться до того или иного места в назначенный срок. Такая опция является очень удобной для родителей, которые волнуются за собственных детей и желают контролировать их пребывание в определенных местах. Можно также получить напоминание, когда кто-то уходит с конкретного места.

В исходном коде ранней бета-версии iOS14 продемонстрировано, что программа Apple Maps станет показывать больше нужных данных. В данное время в «Картах» отображается лишь телефон, адрес, снимки и события из графы «Сегодня в Apple».

Известно, что купертиновцы в настоящий момент занимаются созданием нового рабочего стола iOS и раздел, благодаря которому пользователи смогут просматривать все имеющиеся приложения в виде перечня. В таком режиме станут отображаться наименования, значки и тому подобная информация. Операционная система iOS 14 будет презентована вместе с новыми мобильными устройствами сегмента iPhone 12, начало продаж которых запланировано на начало осени нынешнего года. Как сейчас предполагается, в связи с пандемией коронавируса возникли проблемы с изготовлением деталей на заводе Foxconn, поэтому время реализации гаджетов могут сдвинуть на более поздние сроки.