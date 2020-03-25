На помощь Италии отправили 15-й самолет ВКС России

25.03.2020, 3:48, Новости дня

С подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе в коронавирусом вылетел пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военнослужащими и техникой на борту, сообщили в Минобороны.

«Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее Рима, Италия)», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

По информации ведомства, российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу в Италии с города Бергамо (область Ломбардия), который стал одним из эпицентров вспышки коронавируса, и где выявлено множество инфицированных и умерших.

В министерстве добавили, что ВКС РФ продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии.

Накануне в Италии снова ухудшилась динамика смертности от коронавируса. Ранее в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, президент Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте сообщил о готовности РФ оказать Италии помощь. После этого министр обороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

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