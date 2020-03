Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки в Европу

25.03.2020, 3:45, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг после поездки в Европу почувствовала недомогание и заподозрила у себя коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram.

“Последние две недели я оставалась дома. Вернувшись из поездки по Центральной Европе, я изолировала себя (в чужой квартире от мамы и сестры), поскольку число случаев заболевания COVID-19 (например, в Германии) вначале было аналогично Италии. Около 10 дней назад у меня появились некоторые симптомы, точно так же, как у моего отца, который приехал со мной из Брюсселя. Я чувствовала усталость, дрожь, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с лихорадкой”, – сообщила Тунберг.

Она рассказала, что в Швеции нельзя проверить себя на наличие COVID-19, если вам не требуется неотложная медицинская помощь.

“Всем, кто чувствует себя плохо, говорят оставаться дома и изолировать себя. Поэтому я не проходила тестирование на COVID-19, но очень вероятно, что у меня он был, учитывая совокупные симптомы и обстоятельства”, – добавила она.

Сейчас экоактивистка чувствует себя хорошо. По ее словам, вероятный коронавирус прошел у нее легче обычной простуды.

“И это делает его намного более опасным. Многие (особенно молодые люди) могут вообще не замечать никаких симптомов или очень легких симптомов. Тогда они не знают, что у них есть вирус, и могут передать его людям из групп риска”, – отметила Тунберг.

The last two weeks I’ve stayed inside. When I returned from my trip around Central Europe I isolated myself (in a borrowed apartment away from my mother and sister) since the number of cases of COVID-19 (in Germany for instance) were similar to Italy in the beginning. Around ten days ago I started feeling some symptoms, exactly the same time as my father – who traveled with me from Brussels. I was feeling tired, had shivers, a sore throat and coughed. My dad experienced the same symptoms, but much more intense and with a fever. In Sweden you can not test yourself for COVID-19 unless you’re in need of emergent medical treatment. Everyone feeling ill are told to stay at home and isolate themselves. I have therefore not been tested for COVID-19, but it’s extremely likely that I’ve had it, given the combined symptoms and circumstances. Now I’ve basically recovered, but – AND THIS IS THE BOTTOM LINE: I almost didn’t feel ill. My last cold was much worse than this! Had it not been for someone else having the virus simultainously I might not even have suspected anything. Then I would just have thought I was feeling unusually tired with a bit of a cough. And this it what makes it so much more dangerous. Many (especially young people) might not notice any symptoms at all, or very mild symptoms. Then they don’t know they have the virus and can pass it on to people in risk groups. We who don’t belong to a risk group have an enormous responsibility, our actions can be the difference between life and death for many others. Please keep that in mind, follow the advice from experts and your local authorities and #StayAtHome to slow the spread of the virus. And remember to always take care of each other and help those in need. #COVID #flattenthecurve

Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 24 Мар 2020 в 8:22 PDT

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 400 тыс., из них 18 246 умерли, более 106 тыс. выздоровели. В Швеции зафиксировано 2286 случаев заражения, 36 из них – летальные.

Грета Тунберг прославилась как основатель “Школьной забастовки за климат”. В рамках бессрочной акции Тунберг призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.