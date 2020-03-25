ПЦУ готова предоставить помещения для больных коронавирусом

25.03.2020, 3:45, Новости дня

Православная церковь Украины готова предоставить помещения для больных коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил митрополит ПЦУ Епифаний.

“Помещения в моем распоряжении как митрополита при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся в обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и необходимость, в епархиях по всей Украине”, – сообщил он.

Митрополит добавил, что “церковь всегда со своим народом, даже в самые сложные времена”.

Кроме того, в связи с коронавирусом ПЦУ разрешила проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и певцами, без личного присутствия мирян. Во время проведения таких богослужений граждане должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленной связи, говорится на сайте ПЦУ.

Кожен із нас, як і мільйони людей у всьому світі, зараз переживає складний період змін – і зовнішніх, і внутрішніх. Змін… Posted by Митрополит Епіфаній on Teisipäev, 24. märts 2020

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Среди заболевших – нардеп от “Слуги народа” Руслан Горбенко и член группы “Довіра” Сергей Шахов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 400 тыс., из них 18 246 умерли, более 106 тыс. выздоровели.