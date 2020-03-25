В Италии почти в 15 раз увеличили штраф за нарушение карантина

25.03.2020, 3:45, Новости дня

Совет министров Италии утвердил новые санкции для тех, кто нарушает правила борьбы с коронавирусом. Об этом 24 марта пишет ANSA.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте рассказал, что штраф для тех, кто нарушает правила борьбы с инфекцией, возрастет с €400 (12 тыс. грн) до €3000 (90 тыс. грн).

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 743 человека. Общее число погибших на вечер 24 марта составляет 6820 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 390 тыс., умерло более 17 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.