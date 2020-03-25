 

Новый компактный кроссовер Nissan назвали Magnite

25.03.2020, 3:42, Новости дня

Японский автомобильный гигант Nissan выпустит новый кроссовер, который получит имя Nissan Magnite.

Вместе с тем паркетник займет место в линейке ниже, чем нынешний экземпляр Juke. Некоторые издания утверждают, модель Magnite будет доступна исключительно для индийского рынка. Автомобиль может похвастаться уникальным дизайном и ярким кузовом, который заметно отличается от актуальных машин. Кроме того, в салоне установят «парящий экран» мультимедийного комплекса.

Что касается дизайна кузова, то здесь применят более привлекательную головную оптику, не схожую с предшественниками. Новый кроссовер построен на платформе CMF. Под капотом установят 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 100 л.с. В зависимости от комплектаций применят механическую КПП или вариатор.



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