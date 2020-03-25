В РФ представили недорогой смартфон Realme C3

25.03.2020, 3:42, Новости дня

Сегодня стало известно о приближении старта продаж смартфона Realme C3 на российском рынке.

Разработчики постарались здесь устройство максимально недорогим, для чего появилась более упрощенная модификация с 3 гигабайтами оперативной памяти. В настоящее время в продаже на мировом рынке уже продается версия с 64 гигабайтами постоянной памяти. Вместе с тем аппарат в бюджетной версии не имеет модуля бесконтактной оплаты.

Кроме того, размер дисплея смартфона равен 6,5 дюймов. Основная камера имеет тройной модуль с главным датчиком 12 мегапикселей. Производительность смартфона Realme C3 обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G70. Данный гаджет получит аккумулятор с мощностью 5000 мАч.