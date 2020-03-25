Новый смартфон iQOO Neo 3 получит процессор Snapdragon 865

25.03.2020, 3:42, Новости дня

Китайский бренд Vivo в скором времени рассекретит публике новый мощный смартфон под названием iQOO Neo 3.

Пока точная дата выхода не раскрывается, однако эксперты прогнозируют, что смартфон будет выпущен в самые короткие сроки. Обеспечит высокую мощность актуальный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с продвинутым графическим адаптером Adreno 650. Гаджет оснащен качественным дисплеем с высокой частотой обновления кадров.

Более детальные сведения о данном устройстве пока удерживаются в тайне. Однако есть предположения, что смартфон получит 8 гигабайт оперативной памяти в базовом исполнении. Также здесь установлен сканер отпечатков пальцев, который располагается под всей поверхностью экрана.