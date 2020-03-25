 

Новый смартфон iQOO Neo 3 получит процессор Snapdragon 865

25.03.2020, 3:42, Новости дня

Китайский бренд Vivo в скором времени рассекретит публике новый мощный смартфон под названием iQOO Neo 3.

Пока точная дата выхода не раскрывается, однако эксперты прогнозируют, что смартфон будет выпущен в самые короткие сроки. Обеспечит высокую мощность актуальный восьмиядерный процессор Snapdragon 865 с продвинутым графическим адаптером Adreno 650. Гаджет оснащен качественным дисплеем с высокой частотой обновления кадров.

Более детальные сведения о данном устройстве пока удерживаются в тайне. Однако есть предположения, что смартфон получит 8 гигабайт оперативной памяти в базовом исполнении. Также здесь установлен сканер отпечатков пальцев, который располагается под всей поверхностью экрана.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Spiegel – друг Орбана во главе правительства Словении укрепит правый лагерь в Европе

09.02 / Иран не смог вывести на орбиту спутник “Зафар”

28.02 / Календарь: 28 февраля – День комика с трагичной судьбой Алексея Смирнова

03.03 / Активист, выступавший против строительства храма в Екатеринбурге, получил 1,5 года условно за призывы к массовым беспорядкам

11.03 / Белоруссия представила РФ новые предложения по нефти

04.03 / Самолет Челябинск – Москва экстренно сел в Казани из-за пассажира

11.02 / У госсекретаря Мининфраструктуры Галущака проходят обыски – Голобуцкий

27.02 / Франция готовится к эпидемии коронавируса

17.02 / Лига 1. “Марсель” одержал победу в Лилле, “Лион” не смог обыграть “Страсбур”

21.02 / Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска