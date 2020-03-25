 

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Иваненко продлен домашний арест

25.03.2020, 3:40, Новости дня

Представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова сообщила, что суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.

По словам представителя, домашний арест продлен по ходатайству следствия в связи с тем, что Иваненко может воздействовать на свидетелей по делу. Подозреваемый не стал обжаловать это решение, передает ТАСС.

Виталий Иваненко почти три года занимал пост главы Петропавловска-Камчатского. В декабре 2019 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.



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